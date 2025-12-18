Podcast
Coahuila

Incrementa la FGE Sureste la reparación del daño a víctimas

Se ha logrado incrementar el monto de la reparación del daño para las víctimas, a la par de que se han reducido algunos delitos

  • 18
  • Diciembre
    2025

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, Julio César Loera Ruiz, dijo que durante el último año se ha logrado incrementar el monto de la reparación del daño para las víctimas, a la par de que se han reducido algunos delitos.

“Vamos con una disminución de más del 26 por ciento en este rubro (robos de alto impacto), pero les puedo compartir que respecto de los números en comparación con el año anterior, en cuestión de reparación del daño nosotros subimos de alrededor de 28 millones que pudimos recuperar para las víctimas, subimos hasta 44, casi un 50 por ciento”.

Dijo que el número de casos judicializados pasó de 900 a mil 200 durante el último año, lo que habla del trabajo de la delegación de la FGE.

Loera Ruiz dijo que el programa de Lunes Ciudadano, implementado por el Fiscal Federico Fernández, permitió tener una cercanía con los ciudadanos y destrabar asuntos que estaban detenidos desde hace tiempo.

Agregó que actualmente la delegación cuenta con 60 agentes del Ministerio Público y el personal administrativo, y aunque la carga de trabajo es manejable, lo ideal es que lleguen más para hacer que los trámites fluyan de manera más ágil.

Ello, dijo, podría ser reforzado con la academia, de la que surgirán elementos que se puedan incorporar al Ministerio Público del estado.


Comentarios

