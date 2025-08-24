Entrega gobernador parque de beisbol; suman $200 mdp para Parras

Este fin de semana el gobernador del estado Manolo Jiménez , llevo a cabo una gira de trabajo en el municipio de Parras Coahuila en donde entrego la rehabilitación del campo de béisbol y sóftbol Parras 91, en el que se invirtieron $5,7 millones de pesos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el programa Con Obras Sociales a Pasos de Gigante en el municipio de Parras de la Fuente en donde se invertirán $69,3 millones de pesos en acciones de pavimentos, agua, drenaje, electrificación, rehabilitación de espacios públicos, educativos y deportivos, al interior de las colonias, barrios y ejidos.

"Cerramos la semana en el hermoso pueblo mágico de Parras, donde junto con mi amigo el alcalde Fernando Orozco arrancamos el programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante”, con una inversión de $69,3 millones de pesos en pavimento, agua, drenaje e infraestructura educativa. De igual manera, entregamos la rehabilitación del campo de Béisbol y Sóftbol Parras 91, que lo van a disfrutar miles de parrenses", señalo el gobernador.

En entrevista agradeció y reconoció al alcalde Fernando Orozco por el gran trabajo que está realizando en este municipio, y por ser un gran aliado de su gobierno.

El madandatario mencionó que el deporte es una parte muy importante para la formación de las niñas, niños y jóvenes, y que por eso le apuestan a obras deportivas como la que hoy se entregó en Parras; además de las miles de becas para niñas, niños y jóvenes de escuelas públicas.

Destacó que en el tema educativo, en las próximas semanas se estarán entregando de forma gratuita más de 500 mil paquetes de útiles escolares a alumnos de escuelas públicas de educación básica.

Manolo Jiménez mencionó que en coordinación con el alcalde Fernando Orozco anunciaron la inversión en Parras de dos grandes empresas que estarán contratando a más de cinco mil trabajadores, con lo que están cumpliendo con el compromiso de traer a este municipio más y mejores fuentes laborales.

