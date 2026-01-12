Retrasan regreso a clases en primaria por daños, robos y frío

Los alumnos de la escuela primaria Alberto Cuéllar, localizada en la colonia Mirasierra, no pudieron retomar actividades este inicio de semana debido a los daños ocasionados por actos vandálicos en el plantel. El robo de cableado eléctrico dejó sin servicios básicos a la institución, situación que obligó a posponer el regreso a las aulas mientras se realizan las reparaciones necesarias.

Robo de cableado dejó sin servicios básicos a la escuela

Autoridades educativas y personal de mantenimiento aprovecharon un día adicional, derivado también de las bajas temperaturas registradas en la ciudad, para avanzar en la rehabilitación de las instalaciones. Los trabajos se enfocan principalmente en restablecer la energía eléctrica y el suministro de agua, ya que este último depende del funcionamiento de una bomba indispensable para la operación normal de la escuela.

Bajas temperaturas permitieron avanzar en reparaciones

Cabe señalar que, aunque en la mayoría de las escuelas se presentó ausentismo por el frío, en este caso la suspensión de clases permitió a los directivos contar con más tiempo para atender la contingencia.

Este martes se definirá si regresan las clases

De acuerdo con los responsables de las labores de reparación, las acciones continúan de manera intensiva y será este martes 13 de enero cuando se determine si el plantel estará en condiciones de recibir nuevamente a los estudiantes. La decisión se tomará con base en la total restauración de los servicios, independientemente de que persistan o no las bajas temperaturas, priorizando en todo momento la seguridad y bienestar de la comunidad escolar.

