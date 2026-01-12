Mark Ruffalo condena acciones militares y redadas de ICE

La entrega numero 83 de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta política además de celebración cinematográfica, ya que varias celebridades aprovecharon la alfombra roja y la ceremonia para enviar un mensaje contra las políticas migratorias de ICE y criticar al presidente Donald Trump.

Un grupo de figuras públicas portó pins con las leyendas “Be Good” y “ICE Out”, símbolos que surgieron en respuesta al asesinato de Renee Nicole Good, una mujer que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante una redada reciente en Minneapolis.

Actores protestan desde los Golden Globes contra redadas de ICE

Durante su paso por la alfombra roja, figuras como Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Natasha Lyonne fueron vistas vistiendo los pins con las consignas de protesta, llamando la atención de medios y espectadores. Dentro del salón, otras celebridades como Jean Smart y Ariana Grande también lucieron sus pines, incluso durante la aceptación de premios.

Estos mensajes introdujeron un elemento político en la ceremonia, que el año anterior había sido menos orientada a causas sociales, y permitieron visibilizar la indignación por las acciones de ICE que han derivado en protestas y debates a nivel nacional.

¿Qué dijo Mark Ruffalo sobre Donald Trump?

Mark Ruffalo fue uno de los más vocales. Al ir entrando a la alfombra roja, le fue cuestionado el pin que portaba y aprovecho el espacio para arremeter contra Trump así como las acciones antimigrantes de ICE.

"Estamos en medio de una guerra con Venezuela, un país que invadimos ilegalmente. El tipo es un delincuente convicto. Es un pedófilo. El peor ser humano que existe."

Para mí, lo mejor de los #GoldenGlobes2026 fueron estas declaraciones de Mark Ruffalo 👏👏👏👏de pie: pic.twitter.com/gaNmhzSg7R — Carlos Montero (@CMonteroOficial) January 12, 2026

Wanda Sykes, por su parte, también se expresó en términos similares, señalando en entrevistas que el uso de los pines representaba la solidaridad con las víctimas y la urgencia de hablar sobre el impacto de las acciones de ICE en las comunidades.

“Be Good” y “ICE Out”: significado de los pins

Los pines con las leyendas “Be Good” y “ICE Out” se convirtieron en un símbolo silencioso pero poderoso para muchas celebridades que quisieron llamar la atención sobre las muertes vinculadas a operaciones de inmigración y mostrar su apoyo a las protestas que continúan en varias ciudades de EUA.

Estas acciones se producen en medio de un aumento de protestas en el país, que también han incluido movilizaciones y marchas en calles de Minneapolis, Los Ángeles, Nueva York y otras urbes en demanda de justicia y cambios en la política migratoria.

La presencia de mensajes políticos en un evento de premiación de alto perfil generó reacciones tanto de apoyo como de crítica en redes sociales y medios de comunicación, reflejando la polarización en torno a las políticas de inmigración y el papel de figuras públicas al abordar temas sociales durante eventos culturales.

Los Golden Globes se transformaron en una plataforma donde varias estrellas utilizaron su visibilidad para expresar oposición a ICE y criticar políticas que consideran injustas, destacando además la memoria de Renee Nicole Good y otras víctimas de violencia relacionada con operaciones migratorias.

