Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26011833445237_00b738bb9a
Escena

Mark Ruffalo condena acciones militares y redadas de ICE

'El peor ser humano que existe': así describió el actor a Trump tras ser cuestionado por el pin que portaba en forma de protesta por el asesinato de Renée Good

  • 12
  • Enero
    2026

La entrega numero 83 de los Globos de Oro se convirtió en un escenario de protesta política además de celebración cinematográfica, ya que varias celebridades aprovecharon la alfombra roja y la ceremonia para enviar un mensaje contra las políticas migratorias de ICE y criticar al presidente Donald Trump.

Un grupo de figuras públicas portó pins con las leyendas “Be Good” y “ICE Out”, símbolos que surgieron en respuesta al asesinato de Renee Nicole Good, una mujer que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante una redada reciente en Minneapolis.

AP26012694689720.jpg

Actores protestan desde los Golden Globes contra redadas de ICE

Durante su paso por la alfombra roja, figuras como Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Natasha Lyonne fueron vistas vistiendo los pins con las consignas de protesta, llamando la atención de medios y espectadores. Dentro del salón, otras celebridades como Jean Smart y Ariana Grande también lucieron sus pines, incluso durante la aceptación de premios.

wanda sykes ice golden globes.jpg

Estos mensajes introdujeron un elemento político en la ceremonia, que el año anterior había sido menos orientada a causas sociales, y permitieron visibilizar la indignación por las acciones de ICE que han derivado en protestas y debates a nivel nacional.

¿Qué dijo Mark Ruffalo sobre Donald Trump?

Mark Ruffalo fue uno de los más vocales. Al ir entrando a la alfombra roja, le fue cuestionado el pin que portaba y aprovecho el espacio para arremeter contra Trump así como las acciones antimigrantes de ICE. 

"Estamos en medio de una guerra con Venezuela, un país que invadimos ilegalmente. El tipo es un delincuente convicto. Es un pedófilo. El peor ser humano que existe."

Wanda Sykes, por su parte, también se expresó en términos similares, señalando en entrevistas que el uso de los pines representaba la solidaridad con las víctimas y la urgencia de hablar sobre el impacto de las acciones de ICE en las comunidades.

“Be Good” y “ICE Out”: significado de los pins

Los pines con las leyendas “Be Good” y “ICE Out” se convirtieron en un símbolo silencioso pero poderoso para muchas celebridades que quisieron llamar la atención sobre las muertes vinculadas a operaciones de inmigración y mostrar su apoyo a las protestas que continúan en varias ciudades de EUA.

Estas acciones se producen en medio de un aumento de protestas en el país, que también han incluido movilizaciones y marchas en calles de Minneapolis, Los Ángeles, Nueva York y otras urbes en demanda de justicia y cambios en la política migratoria. 

AP26011063653751.jpg

La presencia de mensajes políticos en un evento de premiación de alto perfil generó reacciones tanto de apoyo como de crítica en redes sociales y medios de comunicación, reflejando la polarización en torno a las políticas de inmigración y el papel de figuras públicas al abordar temas sociales durante eventos culturales.

Los Golden Globes se transformaron en una plataforma donde varias estrellas utilizaron su visibilidad para expresar oposición a ICE y criticar políticas que consideran injustas, destacando además la memoria de Renee Nicole Good y otras víctimas de violencia relacionada con operaciones migratorias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_b38f02e829
Trump evalúa acción militar contra Irán por ataques en protestas
protesta_puente_reynosa_570cd4829c
Activistas se manifiestan contra posibles acciones de EUA
G3nre_B7_W0_AA_8e_V0_ee18527fe2
Museo del Louvre permanece cerrado por la huelga de trabajadores
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_solicitan_vigilar_aseguradoras_mp4_59faee809f
Rechaza Sheinbaum posible alza de hasta 20% en seguros
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T105155_223_7d7e09e413
Euphoria 3 revela su trama en adelanto; tráiler sale mañana
uruguay_playa_del_carmen_2206d854ee
Uruguay se concentrará en playa de México durante el Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×