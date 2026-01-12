Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_12_at_5_26_50_PM_a0ef749a04
Coahuila

Refuerza Parras operativos por bajas temperaturas y frente frío

Protección Civil mantiene atención a población vulnerable, traslados, refugio temporal y rescates ante temperaturas de hasta un grado en el municipio

  • 12
  • Enero
    2026

Ante las bajas temperaturas registradas en el municipio, el Gobierno de Parras mantiene activos los operativos de atención, prevención y proximidad social a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias. Al mediodía de este lunes, el termómetro apenas alcanzaba los 7 grados centígrados, mientras que durante la madrugada se reportaron mínimas de hasta un grado en la cabecera municipal y una sensación térmica aún menor en ejidos y zonas periféricas.

El director de Protección Civil y Bomberos, Juan Manuel Parra Gallardo, informó que una de las solicitudes más frecuentes ha sido el traslado de ciudadanos a sus domicilios, acción que se realiza en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, priorizando la seguridad de las personas vulnerables. Señaló que se atienden de manera inmediata los reportes ciudadanos relacionados con el frío, además de mantenerse habilitada la Casa del Campesino como espacio de resguardo temporal y el acompañamiento del DIF Municipal en casos familiares que requieren apoyo.

Asimismo, Parra Gallardo destacó que, por instrucciones del alcalde Fernando Orozco Lara, se activaron cuadrillas para localizar a una persona extraviada en la sierra mientras practicaba senderismo, logrando su rescate con éxito durante la madrugada. Añadió que, debido al Frente Frío Número 27, continuarán las bajas temperaturas con posibles lloviznas y caída de nieve en zonas serranas, por lo que se mantiene un monitoreo permanente y la operación continua de Protección Civil las 24 horas, los siete días de la semana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2026_01_13_T141015_441_07247fb247
Caseta de cobro de la Rumbo Nuevo entra en funciones en febrero
EH_FOTO_VERTICAL_2026_01_13_T140824_163_a133144368
Salud registra avance del 63% de vacunación en Tamaulipas
large_b58b3345_e94c_4cdc_a501_09fecdbe9853_58592c52bc_38002b4b1e
'Abuelita y nieto mueren por monóxido': Fiscalía
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T141442_391_5ef4026b7a
Robo grabado en video desata reclamos para acelerar investigación
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Recapturan_Monstruo_Tepito_CDMX_3489268c3b
Recapturan a 'El Monstruo de la Unión' en CDMX
publicidad

Más Vistas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×