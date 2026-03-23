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Coahuila

Entregan apoyos a CAM 11 para fortalecer educación inclusiva

Entre los apoyos entregados se incluyen una laptop, 18 sillas para personal docente, 26 sillas para alumnos y dos mesas plegables.

  • 23
  • Marzo
    2026

Un total de 70 estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 11 fueron beneficiados con equipamiento educativo como parte del programa municipal “En Tu Escuela Tú Eliges”, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La entrega corresponde a la número 49 de este esquema, mediante el cual se destinó una inversión de 50 mil pesos para atender necesidades prioritarias del plantel.

¿Qué equipo recibió el CAM No. 11?

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Entre los apoyos entregados se incluyen una laptop, 18 sillas para personal docente, 26 sillas para alumnos y dos mesas plegables, seleccionados directamente por la comunidad escolar.

Apoyo a estudiantes con discapacidad

De acuerdo con autoridades municipales, el programa busca fortalecer las condiciones de aprendizaje, particularmente en instituciones que atienden a estudiantes con discapacidad.

La directora del plantel, Luz Raquel Méndez Guzmán, señaló que este tipo de apoyos contribuyen a mejorar el entorno educativo y facilitan el trabajo dentro del aula.

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Escuelas deciden el uso de recursos

El programa “En Tu Escuela Tú Eliges” se basa en la participación de las escuelas para definir el destino de los recursos, con el objetivo de atender necesidades específicas de cada institución educativa.

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