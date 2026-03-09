Arranca programa “Escuela Digna” desde primaria Felipe Carrillo

La escuela primaria Felipe Carrillo Puerto fue la sede donde se dio el banderazo de arranque a uno de los programas de apoyo más ambiciosos en materia educativa impulsados por la presidencia municipal de Reynosa. Se trata del programa “Escuela Digna”, una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de los planteles educativos.

¿En qué consiste el programa Escuela Digna en Reynosa?

El secretario de Desarrollo Social, Héctor Olivares, explicó que este programa fue promovido por el gobierno municipal con el objetivo de apoyar a más de 200 escuelas de la localidad mediante la asignación de personal de mantenimiento y limpieza.

“El programa Escuela Digna es una iniciativa del presidente municipal para apoyar a más de 200 escuelas de nuestra localidad con el personal de intendencia, este apoyo se les otorga mes con mes al personal de mantenimiento y limpieza para que puedan atender estas 200 escuelas de nuestra ciudad”.

Programa también genera empleo para habitantes

Además de mantener las escuelas limpias y en buenas condiciones, el programa también representa una oportunidad laboral para hombres y mujeres que podrán desempeñarse como intendentes, lo que les permitirá contar con un ingreso económico para apoyar a sus familias.

Uno de los beneficiarios, Ramón Reséndez, expresó su agradecimiento por esta oportunidad que, dijo, representa un apoyo importante para quienes enfrentan dificultades económicas.

“Personas como yo, que en la actualidad no tenemos la oportunidad de llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias, hoy le agradecemos por este apoyo que nos brinda, gracias a él podemos tener un ingreso de mucha ayuda”.

Gobierno municipal busca ampliar espacios educativos

Durante su mensaje, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó que su gobierno continuará apostando por la inversión en la educación y por impulsar proyectos que permitan ampliar las oportunidades de estudio para los jóvenes.

“Tenemos, por ejemplo, programas para becas de los maestros; este año estamos tratando de gestionar dos nuevas prepas, ya nos autorizaron una y la segunda está en puerta de que nos la autorice la presidenta y lo vamos a hacer con recursos municipales. Son programas que nosotros consideramos fundamentales porque no hay espacio en muchas prepas de Reynosa y los jóvenes estaban quedando fuera y lo que buscamos es que haya una captación total de jóvenes para que se mantengan estudiando”.

Piden difundir acciones del alcalde en redes sociales

Durante el desarrollo del evento también llamó la atención una instrucción emitida por parte del sector sindical. A manera de reconocimiento, se pidió a la base trabajadora apoyar y difundir en redes sociales las actividades del alcalde.

El secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Jorge Guadalupe Acuña Tobias, hizo el llamado a los asistentes a respaldar el trabajo de la administración municipal.

“Ahí les encargo un like para nuestro presidente, porque lo que es real también se debe de reconocer, lo que es real también se debe informar y compartir con todos. No nos hace mal reconocerle a la persona que en verdad lo merece; presidente, por este y muchos apoyos más, muchas gracias y los maestros del SNTE siempre van a estar con cualquier autoridad que le apueste a la educación”.

