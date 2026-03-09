Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_09_at_2_10_35_PM_1_bf6338bfab
Tamaulipas

Arranca programa “Escuela Digna” desde primaria Felipe Carrillo

Además de mantener las escuelas limpias, el programa también representa una oportunidad laboral para hombres y mujeres que podrán desempeñarse como intendentes

  • 09
  • Marzo
    2026

La escuela primaria Felipe Carrillo Puerto fue la sede donde se dio el banderazo de arranque a uno de los programas de apoyo más ambiciosos en materia educativa impulsados por la presidencia municipal de Reynosa. Se trata del programa “Escuela Digna”, una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de los planteles educativos.

¿En qué consiste el programa Escuela Digna en Reynosa?

El secretario de Desarrollo Social, Héctor Olivares, explicó que este programa fue promovido por el gobierno municipal con el objetivo de apoyar a más de 200 escuelas de la localidad mediante la asignación de personal de mantenimiento y limpieza.

“El programa Escuela Digna es una iniciativa del presidente municipal para apoyar a más de 200 escuelas de nuestra localidad con el personal de intendencia, este apoyo se les otorga mes con mes al personal de mantenimiento y limpieza para que puedan atender estas 200 escuelas de nuestra ciudad”.

Programa también genera empleo para habitantes

Además de mantener las escuelas limpias y en buenas condiciones, el programa también representa una oportunidad laboral para hombres y mujeres que podrán desempeñarse como intendentes, lo que les permitirá contar con un ingreso económico para apoyar a sus familias.

Uno de los beneficiarios, Ramón Reséndez, expresó su agradecimiento por esta oportunidad que, dijo, representa un apoyo importante para quienes enfrentan dificultades económicas.

“Personas como yo, que en la actualidad no tenemos la oportunidad de llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias, hoy le agradecemos por este apoyo que nos brinda, gracias a él podemos tener un ingreso de mucha ayuda”.

Gobierno municipal busca ampliar espacios educativos

Durante su mensaje, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó que su gobierno continuará apostando por la inversión en la educación y por impulsar proyectos que permitan ampliar las oportunidades de estudio para los jóvenes.

“Tenemos, por ejemplo, programas para becas de los maestros; este año estamos tratando de gestionar dos nuevas prepas, ya nos autorizaron una y la segunda está en puerta de que nos la autorice la presidenta y lo vamos a hacer con recursos municipales. Son programas que nosotros consideramos fundamentales porque no hay espacio en muchas prepas de Reynosa y los jóvenes estaban quedando fuera y lo que buscamos es que haya una captación total de jóvenes para que se mantengan estudiando”.

Piden difundir acciones del alcalde en redes sociales

Durante el desarrollo del evento también llamó la atención una instrucción emitida por parte del sector sindical. A manera de reconocimiento, se pidió a la base trabajadora apoyar y difundir en redes sociales las actividades del alcalde.

El secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Jorge Guadalupe Acuña Tobias, hizo el llamado a los asistentes a respaldar el trabajo de la administración municipal.

“Ahí les encargo un like para nuestro presidente, porque lo que es real también se debe de reconocer, lo que es real también se debe informar y compartir con todos. No nos hace mal reconocerle a la persona que en verdad lo merece; presidente, por este y muchos apoyos más, muchas gracias y los maestros del SNTE siempre van a estar con cualquier autoridad que le apueste a la educación”.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

alcalde_reynosa_1783707bfb
Muchos delincuentes que operan en Reynosa viven en Texas: Alcalde
Captura_de_pantalla_2026_03_08_181629_93ea495b3e
Mujeres buscadoras exigen respuestas por desaparecidos
lety_guerrero_de_victima_a_defensora_1ecf9afbce
De víctima a defensora: Lety Guerrero impulsa apoyo a mujeres
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×