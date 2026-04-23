Funciona coordinación entre la UA de C y autoridades de seguridad

Luego de que se detectara la presencia de distribuidores de drogas en los alrededores de Camporredondo de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Octavio Pimentel Martínez solicitó el apoyo de las autoridades y puso en marcha protocolos de seguridad que han inhibido la presencia de “dealers” cerca de los campus de la universidad.

Pimentel Martínez dijo que la Fiscalía General del Estado implementó un operativo y acciones que permitieron desarticular a un grupo de personas que ofrecían droga a los estudiantes.

“Tuvimos una situación importante en Campo Redondo. No puedo darles muchos detalles por cuestiones de seguridad, no nada más es reciente, antes, durante y reciente también, pero hemos hecho un trabajo importante. “El Fiscal (Federico Fernández) ha actuado en tiempo y forma contra lo que ha resultado, y han hecho una estrategia importante que ha disminuido la operación de estos grupos al exterior”.

Dijo que los grupos de seguridad de WhatsApp en los que participa la comunidad universitaria también fueron un factor importante para que se desarticulara esta banda de narcomenudistas, junto con las autoridades.

“La verdad es que ha funcionado el tema de los WhatsApp, ha funcionado el tema de los rondines por parte de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y la capacitación que se le ha dado a nuestros vigilantes porque también ellos tienen información de cómo detectar y cómo notificar a las autoridades una situación de este tipo”, dijo Pimentel Martínez.

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