Coahuila

Exige diputado vigilar guarderías bajo visitas de inspección

el legislador recordó que en diciembre se registró una fuga de gas en una guardería de Torreón, situación que obligó a la evacuación de 156 niños

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Arturo Valdés Flores, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Subsecretaría de Protección Civil del estado y a las direcciones de Protección Civil de los 38 municipios un informe detallado sobre las visitas de inspección realizadas a las guarderías públicas y privadas en toda la entidad.

Buscan reforzar la seguridad en guarderías

La propuesta tiene como objetivo constatar que estos establecimientos cuenten con verificaciones periódicas en materia de medidas de seguridad, con el fin de reducir las probabilidades de accidentes que pongan en riesgo a niñas, niños y personal.

Antecedente por fuga de gas en Torreón

Durante su intervención, el legislador recordó que en diciembre se registró una fuga de gas en una guardería de Torreón, situación que obligó a la evacuación de 156 niñas, niños y personal de apoyo. El incidente ocurrió en la guardería Porvenir y, aunque fue controlado, evidenció la necesidad de reforzar las supervisiones.

Revisión integral de protocolos y equipos

El punto de acuerdo establece que se revisen las medidas de prevención y combate de incendios, el mantenimiento y operación de equipos de emergencia, la capacitación del personal, la actualización de rutas de evacuación, así como los protocolos vigentes de respuesta ante contingencias.

Solicitan periodicidad de verificaciones

Además, se pidió informar sobre la periodicidad de las verificaciones realizadas por la Protección Civil estatal y municipal en estos centros de atención infantil.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno, por lo que las autoridades correspondientes deberán rendir el informe solicitado.


