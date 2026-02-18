Podcast
Coahuila

Exigen transparencia a mesas directivas tras suspensión de clases

La dependencia está atenta para acompañar estos procesos y evitar que las diferencias internas escalen a medidas que interrumpan las actividades académicas

  18
  Febrero
    2026

La Secretaría de Educación en Coahuila reforzó el llamado a la transparencia y rendición de cuentas en las mesas directivas de padres de familia, luego de que la primaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en la colonia Manantiales del Valle en Ramos Arizpe, suspendiera clases durante dos días por un conflicto interno relacionado con el manejo de recursos.

educacion-transparencia-mesas-directivas.jpg

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, afirmó que la dependencia mantiene coordinación permanente con la Asociación de Padres de Familia y las comunidades escolares para garantizar que los fondos administrados por los comités se ejerzan con claridad y conforme a los acuerdos establecidos.

educacion-transparencia-mesas-directivas.jpg

El funcionario subrayó que los padres que integran mesas directivas asumen un compromiso que debe regirse por la transparencia, el respeto y la rendición de cuentas, ya que cualquier desacuerdo administrativo que derive en el cierre del plantel termina afectando directamente el derecho a la educación de niñas y niños.

educacion-transparencia-mesas-directivas.jpg

Indicó que la Secretaría está atenta para acompañar estos procesos y evitar que las diferencias internas escalen a medidas que interrumpan las actividades académicas.

Garza Fishburn reiteró que el objetivo es preservar la estabilidad en los centros escolares y fortalecer la confianza entre autoridades, docentes y padres de familia, privilegiando siempre el interés superior del alumnado.


