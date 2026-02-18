Ronda Rousey y Gina Carano regresan a MMA con pelea entre ambas

El mundo de las artes marciales mixtas se prepara para un enfrentamiento que, hasta hace poco, parecía imposible. Ronda Rousey y Gina Carano volverán del retiro para medirse en una pelea que reunirá a dos de las figuras más influyentes en la historia del MMA femenino.

El combate está programado para el 16 de mayo de 2026 en el Intuit Dome de Inglewood, California, en lo que promete ser uno de los eventos más mediáticos del año dentro de los deportes de combate.

Un duelo que nunca ocurrió

Aunque ambas marcaron épocas distintas dentro del crecimiento de las MMA, nunca compartieron el octágono en competencia oficial.

Carano fue una de las pioneras que ayudó a abrir camino cuando el deporte femenino apenas buscaba reconocimiento. Actualmente, Carano cuenta con un récord de 7 victorias y una derrota; su última pelea fue en 2009.

Años más tarde, Rousey se convirtió en un fenómeno global y en la primera campeona femenina de UFC, elevando la disciplina a niveles de popularidad sin precedentes e incluso Rousey llegó a ser considerada como una pieza fundamental para la popularidad en la división femenil de la UFC.

Ahora, más de una década después de su última pelea en MMA en el caso de Rousey, y tras un retiro aún más prolongado en el caso de Carano, el enfrentamiento adquiere un fuerte componente simbólico: el choque entre dos generaciones que ayudaron a transformar el papel de la mujer en los deportes de combate.

Detalles del combate

La pelea se disputará en la división de peso pluma (145 libras) y estará pactada a cinco asaltos de cinco minutos bajo reglas unificadas de MMA; la organización del evento correrá a cargo de Most Valuable Promotions (MVP), empresa que incursiona con fuerza en el terreno de las artes marciales mixtas.

Además, el combate marcará un precedente en materia de transmisiones, ya que será el primer evento de MMA en vivo emitido por Netflix, plataforma que continúa expandiendo su apuesta por el deporte en directo.

Impacto mediático y deportivo

Más allá del resultado, el anuncio ya ha generado una ola de expectativa en la industria; analistas y aficionados coinciden en que se trata de una de las peleas más atractivas a nivel comercial y simbólico de los últimos años.

Para muchos, el regreso representa algo más que un simple combate: es la oportunidad de ver frente a frente a dos mujeres que, en momentos distintos, cambiaron la narrativa del MMA femenino. Y aunque el tiempo fuera del octágono plantea incógnitas sobre el rendimiento de ambas, el interés por presenciar este duelo histórico ya está asegurado.

