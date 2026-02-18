Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_8340_b4fe9b7330
Coahuila

Mantienen alerta por cocodrilos en Palo Blanco

El secretario del Ayuntamiento confirmó que la presa permanece cerrada al público y que continúa la prohibición de ingresar a pescar o efectuar actividades

  • 18
  • Febrero
    2026

La búsqueda de los dos cocodrilos detectados en la presa Palo Blanco continúa sin resultados, informó el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro González Farías, quien confirmó que hasta el momento no se ha logrado la localización ni captura de los ejemplares.

Operativo permanece activo en la zona

El funcionario precisó que la coordinación del operativo está a cargo de la Dirección de Protección Civil municipal, con apoyo de autoridades estatales, y que cualquier novedad será comunicada de manera oficial a la población. Señaló que se mantiene el monitoreo constante en la zona mientras se recaba información actualizada sobre el comportamiento de los animales.

Respecto al destino que tendrían en caso de ser capturados, González Farías indicó que aún no se define el lugar donde podrían ser reubicados, ya que en el estado no se cuenta con un espacio específico para albergar este tipo de fauna. No descartó que, de concretarse su captura, puedan ser trasladados a otra entidad que cuente con las condiciones adecuadas para su resguardo.

Presa continúa cerrada al público

El secretario del Ayuntamiento confirmó que la presa permanece cerrada al público y que continúa la prohibición de ingresar a pescar o efectuar actividades recreativas en el lugar. Reconoció que durante el fin de semana se detectó la presencia de personas en la zona, por lo que se reforzarán los rondines de vigilancia para evitar riesgos.

IMG_8320.jpeg

Llamado a respetar restricciones

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones y a evitar acudir a la presa Palo Blanco mientras se mantiene la alerta, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de visitantes y habitantes del sector.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
entrevista_a_procurador_2026_cc047380fa
Piden apoyo ciudadano contra tiraderos clandestinos
rgssa_b622432175
Aplicarán operativo permanente contra motocicletas en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

IMSS_Coahuila_6b52616fa0
IMSS Coahuila fortalece atención con nuevos especialistas
EH_UNA_FOTO_31ab6be717
Presentan en Monclova a nuevo delegado de la FGE
INFO_7_CONTEXTO_1_a4d05eb8d4
Anuncia Donald Trump apertura de archivos sobre extraterrestres
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×