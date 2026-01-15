Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Deportes

Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC

Sergio Ramos inició negociaciones para adquirir el Sevilla FC junto a un grupo inversor. El exjugador del club competiría con otros postores

  • 15
  • Enero
    2026

Sergio Ramos, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su salida de Rayados de Monterrey, inició gestiones para adquirir al Sevilla FC, el club donde se formó y debutó como profesional.

Regreso a casa con un nuevo objetivo

El futbolista llegó este jueves 15 de enero a Sevilla acompañado de su abogado, Julio Senn, con la intención de sostener reuniones clave con accionistas y figuras estratégicas del club, en un intento por avanzar de forma inmediata en el proceso de compra.

De acuerdo con reportes de la prensa española, Ramos encabeza un grupo respaldado por un fondo de inversionistas dispuesto a presentar una oferta cercana a los 400 millones de euros para hacerse con el control de la institución rojiblanca.

Competencia por el control del club

El exdefensa no es el único interesado. En la puja por el Sevilla también participan un fondo extranjero y el grupo empresarial conformado por Antonio Lappi y Fede Quintero, lo que anticipa un proceso complejo y altamente competitivo.

Decisión en manos de los accionistas

Una vez formalizadas las propuestas, la decisión final quedará en manos de los principales accionistas del club.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
sergio_ramos_jersey_especial_rayados_68082fa89a
Se despide Rayados de Sergio Ramos y lanza jersey conmemorativa
samuel_toluca_5644c149a6
Toluca responde a Samuel García tras cruce en redes
publicidad

Últimas Noticias

AP_26016796759960_af7fceee3a
Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas
avion_archivo_66d3130703
México descarta afectaciones por avisos de EUA en espacio aéreo
0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×