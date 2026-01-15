Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC

Sergio Ramos, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su salida de Rayados de Monterrey, inició gestiones para adquirir al Sevilla FC, el club donde se formó y debutó como profesional.

Regreso a casa con un nuevo objetivo

El futbolista llegó este jueves 15 de enero a Sevilla acompañado de su abogado, Julio Senn, con la intención de sostener reuniones clave con accionistas y figuras estratégicas del club, en un intento por avanzar de forma inmediata en el proceso de compra.

De acuerdo con reportes de la prensa española, Ramos encabeza un grupo respaldado por un fondo de inversionistas dispuesto a presentar una oferta cercana a los 400 millones de euros para hacerse con el control de la institución rojiblanca.

Competencia por el control del club

El exdefensa no es el único interesado. En la puja por el Sevilla también participan un fondo extranjero y el grupo empresarial conformado por Antonio Lappi y Fede Quintero, lo que anticipa un proceso complejo y altamente competitivo.

Decisión en manos de los accionistas

Una vez formalizadas las propuestas, la decisión final quedará en manos de los principales accionistas del club.

