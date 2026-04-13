Anuncia Sheinbaum aumento de inversión en becas: más de un billón

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno impulsará una inversión en becas educativas, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos.

Durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que la proyección de inversión para todo el sexenio supera el billón de pesos.

“Tenemos una proyección de más de mil 136 mil millones de pesos en toda la administración… sí, un billón 136 mil 692 millones de pesos”, subrayó Delgado.

Inversión histórica en educación

El funcionario destacó que esta cifra representa un incremento significativo frente a administraciones anteriores, al señalar que el monto será incluso superior a la suma del gasto en becas de tres sexenios previos.

“Si sumamos el gasto total con Fox, Calderón y Peña, es menor al gasto que tuvo el presidente López Obrador”, afirmó.

Además, adelantó que hacia 2030 la inversión será casi tres veces mayor a la registrada en los 18 años previos a la llamada Cuarta Transformación.

En términos de cobertura, Delgado Carrillo explicó que el número de becas también alcanzará cifras récord.

“En esta administración la proyección es que vamos a llegar a 129.5 millones de apoyos otorgados”, indicó.

Comparó que durante el gobierno de Vicente Fox se otorgaron alrededor de 28 millones de apoyos; con Felipe Calderón, 37 millones; con Enrique Peña Nieto, 44 millones; y con Andrés Manuel López Obrador, 58 millones.

“Fíjense, si comparamos, son 100 millones más que los que dio Fox”, enfatizó.

Cabe señalar que el sistema de becas incluye apoyos para distintos niveles educativos, como las becas Rita Cetina en educación básica, las Becas Benito Juárez en nivel medio superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes universitarios.

También se contempla la beca Gertrudis Bocanegra, enfocada en educación superior.

Estos programas, explicó el titular de la SEP, forman parte de una estrategia integral para ampliar el acceso a la educación pública.

Delgado Carrillo subrayó que el objetivo central de esta política es garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Esa es la importancia que le da la presidenta Claudia Sheinbaum… que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, porque la educación es un derecho”, afirmó.

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