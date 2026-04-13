Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
becas_sheinbaum_f6fd18886f
Nacional

Anuncia Sheinbaum aumento de inversión en becas: más de un billón

Claudia Sheinbaum destacó una inversión en becas que superará el billón de pesos, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación

  • 13
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno impulsará una inversión en becas educativas, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos.

Durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que la proyección de inversión para todo el sexenio supera el billón de pesos.

“Tenemos una proyección de más de mil 136 mil millones de pesos en toda la administración… sí, un billón 136 mil 692 millones de pesos”, subrayó Delgado.

Inversión histórica en educación

El funcionario destacó que esta cifra representa un incremento significativo frente a administraciones anteriores, al señalar que el monto será incluso superior a la suma del gasto en becas de tres sexenios previos.

“Si sumamos el gasto total con Fox, Calderón y Peña, es menor al gasto que tuvo el presidente López Obrador”, afirmó.

Además, adelantó que hacia 2030 la inversión será casi tres veces mayor a la registrada en los 18 años previos a la llamada Cuarta Transformación.

EH UNA FOTO.jpg

En términos de cobertura, Delgado Carrillo explicó que el número de becas también alcanzará cifras récord.

“En esta administración la proyección es que vamos a llegar a 129.5 millones de apoyos otorgados”, indicó.

Comparó que durante el gobierno de Vicente Fox se otorgaron alrededor de 28 millones de apoyos; con Felipe Calderón, 37 millones; con Enrique Peña Nieto, 44 millones; y con Andrés Manuel López Obrador, 58 millones.

“Fíjense, si comparamos, son 100 millones más que los que dio Fox”, enfatizó.

Cabe señalar que el sistema de becas incluye apoyos para distintos niveles educativos, como las becas Rita Cetina en educación básica, las Becas Benito Juárez en nivel medio superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes universitarios.

También se contempla la beca Gertrudis Bocanegra, enfocada en educación superior.

Estos programas, explicó el titular de la SEP, forman parte de una estrategia integral para ampliar el acceso a la educación pública.

Delgado Carrillo subrayó que el objetivo central de esta política es garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Esa es la importancia que le da la presidenta Claudia Sheinbaum… que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, porque la educación es un derecho”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ice_sheinbaum_63c4ceaadd
EUA no ha dado respuestas sobre migrantes muertos: Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_65_fd539cf6b0
Sheinbaum promete más recursos para vivienda tras plan B
sheinbaum_eua_iran_606d830445
Sheinbaum celebra tregua entre EUA e Irán; llama a la paz global
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2149_4829e94b6a
Mantendrán tarifas de transporte urbanos sin aumento en Saltillo
IMG_2146_a0d63d171f
Coahuila mantiene avances en combate a la pobreza
4d03c010_2885_44e3_a346_37a7dc1e62b3_6fab2f7bba
Revisan vialidades afectadas por lluvias en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×