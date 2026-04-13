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Pemex logra contener derrame de diésel en la refinería Deer Park

De acuerdo con la empresa, se logró contener un derrame en el muelle de la refinería que se originó a partir de la interacción entre dos embarcaciones privadas

  • 13
  • Abril
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que logró contener un derrame de diésel registrado la noche de este domingo en el muelle de la refinería de Deer Park Refinery, en el estado de Texas.

De acuerdo con la compañía, el incidente se originó a partir de la interacción entre dos embarcaciones privadas: una que se encontraba siendo abastecida de combustible y otra que, tras concluir su carga, se disponía a salir del canal. Esta maniobra derivó en el derrame, que fue atendido de inmediato por personal especializado de la refinería.

Tras detectarse la situación, las autoridades internas activaron los protocolos de emergencia correspondientes e informaron tanto a la comunidad como a las autoridades locales mediante un aviso del sistema CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) en nivel 3, lo que indica un evento relevante pero controlado.

Pemex detalló que los trabajos de reparación y limpieza podrían extenderse por aproximadamente dos días, periodo en el cual se mantendrán las labores para mitigar cualquier posible afectación ambiental.

Asimismo, la empresa señaló que mantiene comunicación constante con la United States Coast Guard (Guardia Costera de Estados Unidos), y aseguró que, hasta el momento, el incidente no ha generado afectaciones en el canal de navegación cercano a la refinería.

El caso ocurre en una de las instalaciones estratégicas de Pemex en territorio estadounidense, lo que ha llevado a un seguimiento puntual de las autoridades para evitar mayores consecuencias.


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