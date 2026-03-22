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Coahuila

Coahuila avanza en preparación rumbo a elecciones 2026

Este tipo de ejercicios forma parte de la preparación logística para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral en 2026

  • 22
  • Marzo
    2026

El proceso rumbo a las elecciones en Coahuila continúa su marcha con la llegada de material destinado a la realización de simulacros electorales, el cual fue recibido este día en la bodega central del organismo.

Este tipo de ejercicios forma parte de la preparación logística para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral en 2026.

Autoridades supervisan preparación electoral

En el acto estuvieron presentes el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, así como el consejero electoral Marco Antonio Yeverino Rodríguez.

También participaron el secretario ejecutivo Gerardo Blanco Guerra y el director ejecutivo de Organización Electoral, Julio César Lavenant Salas.

Simulacros buscan garantizar jornada eficiente

Las autoridades destacaron la importancia de estos simulacros como una herramienta clave para afinar los procedimientos operativos, detectar áreas de mejora y asegurar que todos los elementos necesarios estén listos para el día de la elección.

Con estas acciones, el instituto reafirma su compromiso de organizar un proceso electoral eficiente, transparente y confiable.


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