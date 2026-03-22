Joven muere tras volcadura en la carretera Monclova

Un joven de 19 años perdió la vida tras una volcadura registrada durante la madrugada de este domingo sobre la carretera Monclova, a la altura del ejido El Águila, en Ramos Arizpe informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez.

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2005, en la que viajaban varios jóvenes, se volcó presuntamente luego de que el conductor manejaba en aparente estado de ebriedad.

La víctima fue identificada como Rodrigo Pérez Casas, con domicilio en el ejido Fraustro, quien habría salido eyectado del vehículo durante el percance.

Familiares señalaron que, tras el accidente, acudieron al lugar y trasladaron al joven en una camioneta particular hacia un hospital; sin embargo, al ser interceptados por unidades de emergencia, ya no presentaba signos vitales.

En el mismo vehículo particular viajaban tres personas al momento de intentar el traslado del lesionado.

Los involucrados indicaron que previamente se encontraban en un baile en el ejido Alto de Norias y se dirigían hacia el ejido Fraustro tras haber dejado a dos personas en la comunidad de La Leona.

Respecto al conductor de la unidad accidentada, identificado como José Luis Cabello Aguilar, se informó que fue trasladado en otro vehículo particular a un hospital, aunque no se precisó su estado de salud.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las condiciones exactas del accidente.

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