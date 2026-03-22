Refuerzan seguridad con equipo y nueva unidad infantil

El alcalde Javier Díaz González anunció que en los próximos días llegará nuevo equipamiento para la Policía Municipal, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la capital del estado. El edil destacó que estas medidas buscan mejorar la capacidad operativa de los elementos y brindar mayor protección a la ciudadanía.

Asimismo, informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos también será beneficiado con la entrega de nuevos uniformes, con el objetivo de dignificar su labor y fortalecer su desempeño en la atención de emergencias

Además, adelantó la creación de un nuevo agrupamiento especializado en la atención de casos relacionados con niñas, niños y seguridad infantil, con enfoque en la protección de este sector vulnerable

El alcalde subrayó que la seguridad continúa siendo una prioridad para su administración, no solo en Saltillo sino en coordinación con estrategias a nivel estatal.

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