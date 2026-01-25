Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_nba_tiroteo_mineapolis_8e03effd32
Deportes

NBPA condena tiroteo mortal de Alex Pretti en Mineápolis

La Asociación de Jugadores de la NBA rechazó el asesinato de Alex Pretti por agentes migratorios y llamó a no guardar silencio ante abusos y violencia

  • 25
  • Enero
    2026

La Asociación de Jugadores de la NBA condena el tiroteo mortal de Mineápolis

El tiroteo en Minneapolis que causó la muerte del ciudadano Alex Pretti a manos de un agente de inmigración continúa generando repercusiones, y ahora fue turno de la asociación de jugadores de la NBA, quien condenó el suceso.

Fue a través de un comunicado donde la NBAPA condenó el tiroteo y a su vez destacó que los jugadores ya no pueden "permanecer en silencio", sino que deben "defender el derecho a la libertad de expresión".

Esta reacción por parte de la Asociación de Jugadores de la NBA se da después de que la estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, publicara en su cuenta de X el mensaje: "Alex Pretti fue asesinado".

"Tras conocerse la noticia de otro tiroteo mortal en Mineápolis, una ciudad que ha estado a la vanguardia de la lucha contra las injusticias, los jugadores de la NBA ya no podemos permanecer en silencio. Ahora más que nunca debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con la gente de Minnesota, que protesta y arriesga su vida para exigir justicia".

"La fraternidad de jugadores de la NBA, al igual que Estados Unidos, es una comunidad enriquecida por sus ciudadanos de todo el mundo, y nos negamos a permitir que las llamas de la división amenacen las libertades civiles que están destinadas a protegernos a todos", se puede leer en el comunicado de la NBAPA.

"La NBPA y sus miembros expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de Alex Pretti y Renée Good, y nuestros pensamientos siguen centrados en la seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad", concluyó.

El documento se publicó después de que este sábado agentes de inmigración abatieran a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante un operativo para la captura de un inmigrante.

La muerte de Pretti representa el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero, Renne Good murió después de que un agente del ICE le disparara cuando esta se encontraba en su vehículo.

Pretti falleció tras interponerse entre agentes migratorios y dos mujeres que protestaban contra sus operaciones.

Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti trató de atacar a los agentes y de blandir su arma, pese a que ninguna de las múltiples imágenes del suceso muestra nada semejante, y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, acusó al hombre de "terrorismo doméstico".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5988_8b4abac017
Servicios de limpieza operan con normalidad pese al frío
donald_trump_tim_walz_minnesota_35ab571f7e
Trump establece acuerdo con gobernador de Minnesota
EH_UNA_FOTO_2026_01_26_T110302_545_1275660632
Exvicealmirante pide a Sheinbaum revisar caso por huachicol
publicidad

Últimas Noticias

nl_animales_salinas_victoria_86e168aec9
Brinda Salinas Victoria refugios temporales a animales callejeros
nl_tesoreria_494af0ca35
Asistirán diputados a reunión de Presupuesto 2026
deportes_mundial_2030_a1bba40e54
España asegura que albergará la final del Mundial 2030
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
publicidad
×