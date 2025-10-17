Nuevo León generó 16% de la oferta de empleo del país

Nuevo León se colocó como uno de los principales generadores de ofertas de empleo en el país al cierre del tercer trimestre del año.

Esto, de acuerdo con la plataforma OCCMundial, que indicó que en su plataforma se registraron 60,826 ofertas de empleo de enero a septiembre en la entidad.

El informe posiciona a Nuevo León como el segundo estado con mayor número de vacantes, concentrando el 16% de las ofertas a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México con 31%, y por encima del Estado de México con 11%, Jalisco con 9% y Querétaro con 5%.

También se presentó el top diez de los sectores económicos que generaron más oportunidades laborales en Nuevo León durante el tercer trimestre del año, destacando las manufacturas y servicios de reparación.

Además, las áreas dentro de las empresas con mayor demanda de talento de enero a septiembre fueron ventas con un 17%, contabilidad-finanzas con 11%, administración con un 10%, tecnologías de la información-sistemas con igual porcentaje, logística-transportación-distribución-almacén con 9% de las vacantes, manufactura-producción-operación también con 9%, ingeniería con 8%, atención a clientes-call center con un 6% del total, recursos humanos con 5% y servicios generales-oficios-seguridad con 3%.

Comentarios