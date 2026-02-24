‘La seguridad en Coahuila no es improvisada’: Diego Rodríguez

Al hablar sobre los hechos violentos acontecidos el pasado domingo en otras entidades tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el subsecretario general de Gobierno de Coahuila, Diego Rodríguez Canales, dijo que estas horas en la entidad han transcurrido con tranquilidad gracias al modelo de seguridad implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Desde el primer momento se activaron diversos operativos para el blindaje del estado, y las circunstancias aquí han transcurrido con tranquilidad, hay una solidez institucional y un modelo que no es improvisado, que está sustentado en la prevención, proximidad, la inteligencia y fuerza”, señaló Rodríguez Canales.

Recalcó que los esfuerzos por la seguridad en el estado son permanentes, no solo cuando se identifican riesgos como el del fin de semana, y que siempre han sido coordinados con las Fuerzas Federales de seguridad.

“La base del modelo sin duda es la coordinación Ejército, Guardia Nacional, Marina Armada, Fiscalía del Estado, la Policía Estatal, Municipal… es un modelo sólido institucional, que si bien nunca se levanta bandera blanca, evidentemente se tiene que trabajar todos los días, pero no es algo improvisado”.

Dijo que el gobernador Jiménez Salinas se ha distinguido por trabajar de frente en el tema de seguridad, algo que no sucede en muchas entidades del país, lo que se refleja en buenos resultados.

