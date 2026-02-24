Podcast
Tamaulipas

Exigen maestros de Soto de la Marina respeto a derechos laborales

Maestros aclararon que esta acción no es un paro de labores, sino una concentración para validar un objetivo común: plantear una solicitud aprobada por todos

  • 24
  • Febrero
    2026

Un grupo de 70 trabajadores de la educación, pertenecientes a la zona escolar 113 del municipio de Soto La Marina, llevó a cabo una manifestación pacífica frente a las instalaciones del 77 Batallón de Infantería en Ciudad Victoria.

Durante esta movilización, expresaron sus demandas y exigieron respeto a sus derechos laborales.

El maestro Edgar Cepeda Rodríguez declaró que no se han validado los procesos administrativos necesarios para los docentes y el personal de apoyo.

"Al parecer no se han realizado los movimientos correctos ante la autoridad educativa. Pensamos que sí, pero nos argumentan que se trata de procesos administrativos. Todos somos integrantes de una misma zona escolar en el municipio de Soto La Marina", afirmó.

Las y los maestros aclararon que esta acción no es un paro de labores, sino una concentración para validar un objetivo común: plantear una solicitud en la que todos están de acuerdo.

"Estamos el 99% de los que integramos la zona escolar 113 de nivel primaria de Soto La Marina, somos 70 trabajadores de la educación con una misma causa: que se respeten nuestros derechos laborales", enfatizaron.

Cepeda Rodríguez reconoció que las autoridades educativas siempre los han atendido, pero lamentó que no se hayan resuelto sus demandas. Exhortaron a establecer una mesa de diálogo para incorporar nueva información a los procesos que buscan su beneficio.

Cabe destacar que, en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la ceremonia del Día de la Bandera, coincidiendo con la manifestación de los trabajadores


