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Coahuila

Fomentan cuidado del agua con jornada deportiva

SIMAS reunió a familias en actividades recreativas para promover conciencia sobre el uso responsable del agua en la comunidad

  • 22
  • Marzo
    2026

En el marco del Día Mundial del Agua, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) llevó a cabo una jornada deportiva y de concientización que reunió a familias, jóvenes y participantes de todas las edades, con el propósito de fomentar el cuidado de este recurso vital. Las actividades registraron una participación total aproximada de 170 personas, reflejando un creciente interés de la comunidad por involucrarse en temas ambientales.

El gerente del organismo, José Antonio Luna Serrano, destacó que la ruta de senderismo superó la cifra de asistencia del año anterior, al contar con 75 participantes, frente a los cerca de 50 de 2025. Además, se realizó una carrera ciclista de 45 kilómetros con 70 participantes y una carrera atlética de 2.5 kilómetros con 25 corredores. Durante el recorrido de senderismo, de 4.5 kilómetros, los asistentes visitaron puntos clave como lumbreras, el sifón y el Estanque de la Luz, donde recibieron información sobre el origen del agua en el municipio.

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Autoridades y organizadores subrayaron la importancia de crear conciencia, especialmente entre las nuevas generaciones, sobre el uso responsable del agua, destacando que en Parras este recurso proviene principalmente del subsuelo. 

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En representación del alcalde, el regidor Fernando Esteban González Vázquez reiteró el compromiso de impulsar actividades que promuevan la convivencia social y la cultura del cuidado del agua, mientras que personal de SIMAS resaltó la relevancia histórica y ambiental del recurso en la región, en un evento que también incluyó la entrega de premios a los participantes.


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