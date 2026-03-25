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Coahuila

Continúan accidentes en el punto negro de Los Chorros

A pesar de que el problema ha sido señalado durante años, la respuesta del gobierno federal ha sido reiterativa: asegurar que ya está solucionado

  • 25
  • Marzo
    2026

En las últimas horas se registró un nuevo accidente en el conocido “punto negro” de la carretera 57, en el tramo de Los Chorros, en Arteaga, Coahuila, sin que se reportaran pérdidas humanas.

Sin embargo, el hecho ha reavivado la preocupación entre autoridades y automovilistas, especialmente ante la cercanía de la temporada vacacional, periodo en el que históricamente se incrementa el número de percances en esta vía.

Autoridades reiteran que carretera se encuentra lista para temporada vacacional

A pesar de que el problema ha sido señalado de manera constante durante años, la respuesta del gobierno federal ha sido reiterativa: asegurar que ya se cuenta con una solución lista, sin precisar fechas para su implementación.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, ha dado seguimiento al tema durante los últimos 15 meses, al igual que su antecesor, Ramiro Durán, sin que hasta ahora se concreten acciones visibles en el tramo carretero.

Por su parte, la diputada local Edna Dávalos también ha intervenido en la gestión del problema ante instancias federales, donde incluso se le informó sobre una supuesta reunión para atender la situación, la cual nunca se llevó a cabo.

En síntesis, los accidentes continúan ocurriendo en Los Chorros, mientras persiste la incertidumbre ante un proyecto que, según autoridades federales, está listo, pero sin fecha clara para su ejecución.


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