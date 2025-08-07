Cerrar X
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Coahuila

Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos

La organización realizó una entrega de apoyos ortopédicos en la colonia Rincón de los Pastores, brindando ayuda directa a personas con dificultades de movilidad

  • 07
  • Agosto
    2025

Durante la temporada vacacional, cuando muchas actividades se detienen, la asociación civil ARDEC A.C. mantiene su compromiso firme con la comunidad del sureste de Coahuila. Esta semana, la organización realizó una entrega de apoyos ortopédicos en la colonia Rincón de los Pastores, brindando ayuda directa a personas con dificultades de movilidad.

La entrega incluyó sillas de ruedas, andaderas y otros dispositivos fundamentales para quienes enfrentan retos físicos. Gracias a la colaboración con el Hospital General, los apoyos llegaron a quienes realmente los necesitaban, mediante un proceso de canalización eficiente y coordinado.

Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de una beneficiaria, quien agradeció sinceramente al Lic. Antonio Trejo y a la Lic. Argentina Reyes por su atención y respaldo en momentos críticos. Con acciones como esta, ARDEC A.C. confirma su vocación de servicio y solidaridad, más allá del calendario.

Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

4b1b52a3_10aa_440d_a60a_a8b3bac82745_3f80a152d4
Invitan a la cosecha de manzana en San Antonio de las Alazanas
9a38d695_59df_41a3_813a_433bba4a6ef3_a6b0cc74b5
Arranca operativo de seguridad por vacaciones de verano: Coahuila
Operativo_grua_ahuyenta_a_clientes_en_plena_temporada_vacacional_8838b8e178
Operativo grúa ahuyenta a clientes en plena temporada vacacional
publicidad

Últimas Noticias

israel_hamas_f9582b5a2f
Ofensiva israelí sobre Gaza pone en peligro a rehenes: Hamás
INFO_7_DOS_FOTOS_5dd5b9c6ed
Paramédicos de Escobedo reciben a un bebé en Alianza Real
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_04_39_PM_1_6865122efa
Puentes que transforman paisajes con sus innovadores diseños
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×