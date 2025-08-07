Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos

Durante la temporada vacacional, cuando muchas actividades se detienen, la asociación civil ARDEC A.C. mantiene su compromiso firme con la comunidad del sureste de Coahuila. Esta semana, la organización realizó una entrega de apoyos ortopédicos en la colonia Rincón de los Pastores, brindando ayuda directa a personas con dificultades de movilidad.

La entrega incluyó sillas de ruedas, andaderas y otros dispositivos fundamentales para quienes enfrentan retos físicos. Gracias a la colaboración con el Hospital General, los apoyos llegaron a quienes realmente los necesitaban, mediante un proceso de canalización eficiente y coordinado.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de una beneficiaria, quien agradeció sinceramente al Lic. Antonio Trejo y a la Lic. Argentina Reyes por su atención y respaldo en momentos críticos. Con acciones como esta, ARDEC A.C. confirma su vocación de servicio y solidaridad, más allá del calendario.





