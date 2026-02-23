Podcast
Coahuila

Frenan intento de despojo de terreno en Saltillo

Un juzgado invalidó un contrato cuestionado y ordenó proteger la posesión de un predio de cerca de cuatro hectáreas en la colonia El Salvador

  • 23
  • Febrero
    2026

Una resolución judicial emitida en Saltillo puso fin a un litigio por la posesión de cerca de cuatro hectáreas ubicadas en la colonia El Salvador, luego de que una ciudadana denunciara un intento de apropiación mediante documentación carente de validez.

El fallo, correspondiente a la Sentencia Definitiva 16/2026 dentro del expediente 78/2025, ordena cesar cualquier acto que afecte la posesión del inmueble y confirma la protección legal a favor de la demandante.

En el juicio ordinario civil de interdicto de retener la posesión, se expuso que Antonia Parra Faz y Óscar Reyna habrían intentado adjudicarse el terreno a través de un contrato cuya autenticidad fue cuestionada.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 5.30.15 PM.jpeg

Tras el análisis pericial y jurídico, el juzgado determinó que la firma atribuida a la propietaria no coincidía con la suya, por lo que el documento quedó invalidado y sin efecto legal.

Óscar Reyna, actual regidor en General Cepeda por el Partido Acción Nacional, es señalado por presuntamente estar vinculado a una serie de casos similares en ese municipio durante los últimos años, y según la parte actora, habría intentado replicar ese esquema en Saltillo.

La defensa legal, encabezada por el abogado Amezcua, confirmó que el fallo representa un triunfo judicial que impide que los señalados se apoderen del predio en disputa. Hasta ahora no se ha informado sobre una posible impugnación de la sentencia.


