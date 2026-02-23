Podcast
Nuevo León

Confirman muerte del periodista regio Omar Cervantes

Su hermano, Oswaldo Cervantes, confirmó el deceso tras varios días de hospitalización en una clínica privada debido a una enfermedad respiratoria

  • 23
  • Febrero
    2026

El periodismo de Nuevo León perdió esta tarde a uno de sus referentes: Omar Cervantes Rodríguez, comunicador de 58 años, quien deja un sólido legado tras una prolífica trayectoria en medios de comunicación. 

Su hermano, Oswaldo Cervantes, confirmó el deceso tras varios días de hospitalización en una clínica privada debido a una enfermedad respiratoria.

Cervantes Rodríguez, según reportes de amigos y familiares, se encontraba hospitalizado en el Hospital Zambrano Hellion, a raíz de un cuadro de neumonía. 

Luego de que se reportara un cuadro de muerte cerebral, este día se informó oficialmente su partida, dejando un profundo vacío en el gremio periodístico.

Cervantes también era analista político, coach fitness y de vida plena a través de su iniciativa “La Alegría de Vivir En Plenitud”.

Nació un 28 de septiembre de 1967, y sus primeros pasos en los medios se remontan a 1986, cuando inició su carrera en la prensa. 

A lo largo de los años colaboró en medios impresos locales donde participó en coberturas informativas y trabajos editoriales que marcaron su formación profesional. 

En distintas publicaciones personales evocó esa etapa como el inicio de una vocación que lo acompañaría durante décadas.

Su evolución profesional lo llevó a la televisión, integrándose a TV Azteca Noreste, donde alcanzó la dirección de Noticias. 

Desde esa posición, Cervantes lideró la estrategia editorial y la coordinación de equipos informativos, consolidándose como una figura clave en la alta dirección de contenidos regionales.

Le sobreviven sus hijos Pedro, José Ángel y Ana Gabriela. Su padre, hermanos y demás familiares lamentaron su partida.

Amigos y colegas honrarán su memoria recordando siempre su profesionalismo, su carácter valiente y su profundo compromiso con la verdad.

Descanse en paz.


