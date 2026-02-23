Podcast
Nuevo León

Suma Monterrey 1,500 nuevos apoyos para mujeres regias

Adrián de la Garza destacó que este programa insignia se ha consolidado como una herramienta integral para el desarrollo de las regiomontanas

  • 23
  • Febrero
    2026

El municipio de Monterrey realizó este lunes una entrega de 1,500 Tarjetas Regia Plus a mujeres del municipio en un evento en el Parque España encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides.

Durante la jornada, el munícipe destacó que este programa insignia se ha consolidado como una herramienta integral para el desarrollo de las regiomontanas.

“Este programa lo que busca es apoyar y fortalecer a sus mujeres, a la parte más importante que tiene la ciudad de Monterrey; vamos a seguir fortaleciendo a todas nuestras familias”, afirmó De la Garza.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 10.29.30 PM.jpeg

El alcalde explicó que la Tarjeta Regia Plus no es solo un apoyo financiero, sino el resultado de un sólido proceso administrativo y de organización que permite ofrecer capacitación y talleres de autoempleo y microcréditos, asesoría legal y psicológica, además de becas y orientación jurídica para un desarrollo transversal de las beneficiarias.

Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF, agradeció la confianza de las ciudadanas y celebró el regreso de este beneficio.

"Este gobierno sí se preocupa por la gente, sí se preocupa por las mujeres y este es uno de los grandes ejemplos que estás haciendo para poder beneficiar a todas las familias. Pero, sobre todo, muchas gracias a ustedes, gracias por su confianza, porque esa confianza nos da a nosotros una gran responsabilidad”, expresó Oyervides.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 10.29.45 PM.jpeg

El programa está dirigido a mujeres de entre 18 y 62 años que radican en Monterrey en situación de vulnerabilidad social. Los beneficios clave incluyen un apoyo económico de 2,000 pesos bimestrales y acceso preferente a programas de desarrollo humano e igualdad sustantiva.

En el presídium también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; los secretarios de Administración, Marcelo Segovia; de Participación Ciudadana, Rafa Ramos; y de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón.


