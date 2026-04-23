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Coahuila

Frenan rutas rurales en Ramos Arizpe por alza de gasolina

El alcalde informó que continúan las negociaciones con proveedores para concretar el servicio, con la intención de ofrecer una opción de movilidad más económica

  • 23
  • Abril
    2026

El incremento en el precio de la gasolina y el diésel ha frenado el arranque del proyecto de transporte rural hacia comunidades de Ramos Arizpe, al encarecer las cotizaciones inicialmente previstas para su operación, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que el plan contemplaba habilitar rutas para conectar comunidades como Paredón con la cabecera municipal y otros ejidos cercanos; sin embargo, el aumento en combustibles e insumos obligó a replantear el esquema antes de su implementación.

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Analizan rutas con menor frecuencia y costos

Detalló que actualmente se analiza una alternativa con proveedores para operar dos rutas con recorridos programados dos veces por semana, en un esquema que permita trasladar a los habitantes por la mañana hacia la ciudad y regresarlos por la tarde a sus comunidades.

Gutiérrez Merino señaló que el objetivo es apoyar al prestador del servicio para reducir el costo al usuario, ya que actualmente el traslado en taxi desde zonas rurales puede alcanzar hasta 700 pesos por viaje, lo que representa una carga económica considerable para las familias.

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Buscan modelo accesible ante alza de combustibles

Indicó que el municipio busca generar un modelo accesible y funcional, aunque reconoció que el principal obstáculo ha sido el alza en los combustibles, que impacta directamente en la viabilidad del proyecto.

Finalmente, el alcalde informó que continúan las negociaciones con proveedores para concretar el servicio, con la intención de ofrecer una opción de movilidad más económica para las comunidades rurales de Ramos Arizpe.


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