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Tamaulipas

Aumento en precio de la tortilla impacta economía familiar

Industriales de la tortilla advierten aumento inminente e irreversible en el precio del producto básico, justificado por el encarecimiento de insumos clave

  • 22
  • Abril
    2026

El representante de los industriales de la masa y la tortilla dio a conocer la situación que enfrentan miles de familias, quienes han manifestado que el incremento en este producto básico está afectando de manera significativa su economía. 

Señaló que el alza en combustibles e insumos esenciales ha sido determinante para este escenario. Jorge Negrete Martínez, representante del sector, explicó que existen factores que justifican el aumento en el precio, principalmente el encarecimiento del diésel, el transporte de la harina y los granos, así como el costo de refacciones. 

“Hay razones que justifican el aumento del precio, como son el aumento a los insumos, el diésel, que afecta a la transportación de la harina y de los granos, y las refacciones también”, expresó. 

Indicó que recientemente se registró un incremento en el precio de la harina por parte de una de las empresas proveedoras, lo que ha complicado aún más el panorama para los productores. 

Ante ello, sostuvo que resulta imposible mantener los precios actuales. 

“Se da de 450 a 600 pesos; depende del consumo también de cada fabricante de tortillas, de cada productor”, detalló. 

Advirtió que el aumento es inminente y no hay posibilidad de revertirlo, por lo que las familias deberán prepararse para este ajuste.

Precisó que a partir del 1 de mayo la empresa MINSA aplicará un nuevo incremento en el precio de las harinas utilizadas para la elaboración de tortillas, lo que impactará directamente en el costo final al consumidor. 

Asimismo, explicó que el precio de la tortilla no está regulado por ninguna autoridad, lo que permite que varíe según los costos de producción de cada región. 

“Todos aumentan de acuerdo a los costos de producción de cada región; de hecho, el precio no está regulado por la Profeco, es un precio libre, cada quien lo puede dar dependiendo del costo de producción que tengan; en unas partes es más barato, los fletes y está más cercana la materia prima, y ahí les cuesta menos; aquí en esta región están tratando de que siga el precio así”, puntualizó.


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