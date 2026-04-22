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Finanzas

Producción minerometalúrgica repunta en febrero de 2026

La producción minerometalúrgica en México registró un incremento del 5.5% en febrero de 2026 respecto al mes previo, según INEGI

  • 22
  • Abril
    2026

La producción minerometalúrgica en México registró un incremento del 5.5% en febrero de 2026 respecto al mes previo, de acuerdo con cifras ajustadas estacionalmente, aunque en su comparación anual mostró una ligera disminución del 0.1%.

De acuerdo con la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM), este indicador refleja el comportamiento de las actividades de extracción, procesamiento, fundición y refinación de minerales metálicos y no metálicos, con el objetivo de generar información confiable y oportuna sobre el volumen y valor de la producción en el país.

Caídas en metales clave y avances en otros minerales

En términos anuales, la producción mostró descensos en minerales como el oro, plomo, azufre, fluorita y plata.

En contraste, se reportaron incrementos en yeso, cobre, pellets de fierro y zinc, mientras que el carbón no coquizable permaneció sin variación.

En el caso del oro, la producción nacional cayó 4.1%, destacando la baja en estados como Guerrero (-26.4%) y Chihuahua (-15.9%), aunque Zacatecas y Sonora lograron incrementos.

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La plata, por su parte, registró un ligero crecimiento del 1.0%, impulsado por aumentos en Sonora y el Estado de México.

El plomo disminuyó 3.6% a tasa anual, con caídas en Zacatecas y Chihuahua, mientras que el cobre prácticamente se mantuvo sin cambios, con una variación marginal de 0.1%.

El zinc mostró un aumento del 2.3%, aunque con resultados mixtos entre entidades: Zacatecas registró una caída, mientras Chihuahua e Hidalgo reportaron ligeros incrementos.

En contraste, la producción de fierro presentó una contracción significativa del 16.3%, afectada principalmente por las caídas en Michoacán y Colima. El azufre también disminuyó 2.0% anual, pese al crecimiento registrado en Nuevo León.

En cuanto a la fluorita, la producción se mantuvo prácticamente estable con una ligera baja del 0.3%, concentrada principalmente en San Luis Potosí.


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