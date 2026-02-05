Podcast
garrapatas_e1a51871e7
Coahuila

Garrapatas cobran dos vidas en Ramos Arizpe

Salud estatal activó protocolos tras la muerte de dos menores por posible rickettsiosis y pidió atender síntomas a tiempo y reforzar medidas contra garrapatas

  • 05
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Salud de Coahuila emitió una alerta epidemiológica luego de que se confirmara la muerte de dos hermanos menores de edad en el municipio de Ramos Arizpe, cuyos decesos estarían relacionados con picaduras de garrapata y una posible infección por rickettsia, padecimiento que puede avanzar de forma acelerada y poner en riesgo la vida.

De acuerdo con la subsecretaria de Promoción a la Salud, Martha Alicia Romero, se trata de un joven de 16 años, identificado como Alex, y su hermana Paloma, de 12, quienes fueron atendidos inicialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado 31 de enero, para después ser trasladados al Hospital Materno Infantil, donde fueron considerados casos probables de rickettsiosis.

Tras confirmarse el fallecimiento de Paloma y Alex, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica activó de inmediato los protocolos sanitarios, que incluyen la toma de muestras clínicas, la investigación epidemiológica del entorno familiar y el despliegue de brigadas de salud en la colonia Manantiales, donde ocurrieron los hechos.

Las muestras recolectadas se encuentran en proceso de análisis de laboratorio, cuyos resultados podrían confirmarse en un plazo estimado de ocho a 10 días, conforme a los lineamientos nacionales de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades sanitarias advirtieron que los síntomas iniciales de la rickettsiosis suelen ser inespecíficos, como fiebre, malestar general y erupciones cutáneas, lo que puede retrasar la atención médica.  

No obstante, subrayaron que la enfermedad puede evolucionar a cuadros graves e incluso mortales en menos de cinco días si no se recibe tratamiento oportuno.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, durante 2025 se registraron 30 casos de rickettsiosis en Coahuila, de los cuales 17 derivaron en defunciones, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en municipios como Ramos Arizpe y Saltillo.

Las autoridades reiteraron que el tratamiento está disponible en todas las unidades de salud, por lo que exhortaron a la población a acudir de inmediato ante cualquier sintomatología compatible.   

Asimismo, hicieron un llamado a reforzar las medidas preventivas, como la revisión y desparasitación periódica de mascotas, evitar que ingresen a dormitorios, mantener limpios patios y viviendas, y permitir el acceso del personal de salud a los domicilios donde se realizan fumigaciones y acciones de control sanitario.

La Secretaría de Salud recordó que en la región Sureste de Coahuila existe presencia permanente de garrapata, algunas portadoras de la bacteria Rickettsia, lo que representa un riesgo sanitario constante si no se aplican medidas de prevención en los hogares y con los animales de compañía.


