Tamaulipas

Resalta Tamaulipas contribución a la Constitución Mexicana

México celebra el aniversario de la Constitución Política de 1917, fundamento esencial de la nación. Desde su creación, ha tenido más de 800 adecuaciones

  • 05
  • Febrero
    2026

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es el fundamento esencial de la nación mexicana. 

Desde su año de creación a la fecha, se han realizado más de 800 adecuaciones para responder a la sociedad de acuerdo a cada etapa que le ha tocado vivir a nuestro país. 

El historiador Octavio Herrera, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, destaca que la Carta Magna es un parteaguas para un Estado más fortalecido y estructurado.

El historiador subrayó que México siempre ha propugnado por ser un estado abierto, federal, con competencia de poderes. 

“Tamaulipas desde un principio aportó su grano de arena a la construcción de la nación mexicana; nuestro estado siempre participa en todas las batallas para la construcción de la nación, no solo heroicas, de guerra, de violencia política, sino también en la construcción de la nación con protección de la frontera, recepción de migrantes, entre otros”. 

Orígenes y evolución

- Resultado de la Revolución Mexicana
- Precedida de otras adecuaciones al documento

Estructura y contenido

- Garantías individuales del pueblo mexicano
- Poderes ejecutivo, legislativo y judicial
- Niveles federal y estatal

Importancia

- Representa el respaldo ante intentos de injerencia de otras naciones
- Destaca la importancia de Tamaulipas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos


