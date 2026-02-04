Podcast
Coahuila

Coparmex pide monitorear promesas de campaña en Coahuila

Coparmex Coahuila propuso un sistema para dar seguimiento a promesas de campaña y evaluar a diputados, además de pedir campañas breves y certidumbre electoral

  • 04
  • Febrero
    2026

El presidente de la Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, propuso que se desarrolle un sistema para dar seguimiento a las promesas de campaña de los candidatos después de que ganan, y poder evaluar a quienes acceden a un puesto de elección popular.

Al referirse a la elección de este año en Coahuila, en la que se elegirá a los diputados locales que ocuparán un escaño en el Congreso del Estado, López Villarreal señaló que es necesario dar seguimiento a quienes participan en los procesos electorales.

“Que se estabezca un sistema de monitoreo porque muchas veces en campaña van y prometen y prometen y a la hora que resultan electos se olvidan de la ciudadanía, ya no regresan, ojalá que de alguna forma hagan un sistema o modelo de monitoreo de sus promesas de campaña para sus distritos”.

El representante de la Coparmex dijo que los empresarios esperan que se trate de un proceso electoral maduro, donde se planteen soluciones y alternativas concretas a los problemas de los ciudadanos.

“Los ciudadanos tienen una mala impresión de los partidos políticos, y hoy en día se avocan más que nada a buscar los perfiles para ocupar las diputaciones locales, esperemos que esos candidatos cubran las necesidades de forma muy precisa”.

El empresario dijo que a favor de campañas de 30 días, lo cual impacta de manera positiva el ahorro y evita el dispendio de recursos, aunque recalcó que tampoco se pueden tener campañas muy austeras, pues la gente necesita estar enterada, para lo que se pueden utilizar las redes sociales.

Esperan que reforma electoral se postergue

López Villarreal señaló que la reforma electoral planteada a nivel federal debe ser postergada, pues las constantes reformas le generan incertidumbre a los empresarios.

“Hemos tenido mucha incertidumbre en nuestras inversiones y esperemos que el Gobierno federal se avoque a impulsar el mercado nacional, a las MPyMES y a las medianas empresas, para establecer el mercado nacional y no crear otro tipo de ingredientes que pudieran desestabilizar la economía”.


