Coahuila

Genera pánico paciente psicótico en clínica de Torreón

En redes sociales circula el momento en que es captado un paciente desnudo sobre el techo de la clínica 71 del IMSS en Torreón, Coahuila

  06
  Septiembre
    2025

En redes sociales circula el momento en que es captado un paciente desnudo sobre el techo de la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, Coahuila. 

El paciente, de aproximadamente 40 años, lucía ensangrentado, pues se autolaceraba con un cuchillo. 

Trascendió que este paciente había causado varios destrozos en el área de consulta de la clínica 16, por lo que fue trasladado a la 71, donde logró escaparse del personal médico y se subió al techo, amenazando con tirarse. 

Luego de esta situación, el personal médico de esta institución procedió a activar su protocolo de actuación y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. 

Dentro de las acciones de rescate, el personal de bomberos lanzó agua al paciente para que este cayera de la superficie a un lugar.


