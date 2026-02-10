Golpean a joven con bate en Plaza Cocoa; hay un lesionado grave

Gran indignación ha causado el ataque perpetrado por varios hombres señalados como “juniors”, quienes fueron captados en fotos y videos mientras golpeaban brutalmente a un joven en plena Plaza Cocoa, en la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, los agresores intimidan y atacan a la víctima, quien presuntamente resultó con un brazo fracturado y diversas heridas en la cabeza. En los videos se observa claramente a uno de los sujetos golpeándolo al menos en dos ocasiones con un objeto contundente, presuntamente un bate.

Tras la agresión, el joven habría sido trasladado a un hospital privado de Saltillo, donde permanece internado recibiendo atención médica.

Asimismo, trascendió que la víctima fue despojada de su motocicleta y de sus pertenencias por parte de los agresores, quienes han sido identificados en redes sociales como “juniors”.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se encuentra investigando estos hechos, los cuales han generado una fuerte reacción de rechazo e indignación entre la ciudadanía, luego de que una usuaria difundiera fotografías y videos del momento exacto de la agresión.

Comentarios