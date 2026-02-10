Alertan por aumento de ciberdelitos en Coahuila

El más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), evidenció un repunte en los delitos digitales detectados en Coahuila durante 2024, a partir del monitoreo realizado por la Policía Cibernética estatal.

De acuerdo con el informe, difundido en 2025, a lo largo del año pasado se identificaron 319 incidentes informáticos en la entidad, detectados directamente por la corporación, al margen de las denuncias formales interpuestas por los ciudadanos ante las autoridades competentes.

Entre los casos documentados, 118 estuvieron relacionados con la sustracción de información privada, mientras que 85 correspondieron a la difusión indebida de datos personales. Asimismo, se contabilizaron 73 episodios de phishing, 42 incidentes vinculados al envío masivo de correos basura y un evento que no fue categorizado dentro de los rubros establecidos.

Estas cifras reflejan un incremento del 30% en comparación con 2023, cuando se habían detectado 244 incidentes, los cuales en su totalidad estuvieron asociados a prácticas de phishing, es decir, engaños mediante la suplantación de identidad con fines fraudulentos.

El reporte precisa que los casos incluidos en el censo derivan exclusivamente de labores de vigilancia digital, rastreos en línea y monitoreos de redes efectuados por la autoridad, por lo que no consideran las denuncias directas presentadas por los ciudadanos ante el Ministerio Público.

De manera adicional, durante 2024 la Policía Cibernética, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, recibió 1,443 avisos ciudadanos relacionados con posibles delitos en entornos digitales, lo que representó un incremento marginal del seis por ciento respecto a los 1,364 reportes registrados en 2023.

Las autoridades señalaron que el aumento de incidentes refleja una mayor exposición de la población a riesgos en plataformas digitales, así como la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, el uso responsable de la tecnología y los mecanismos de denuncia para reducir este tipo de conductas fraudulentas.

