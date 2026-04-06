Hay vialidades fluidas pese a paro de transportistas en Coahuila

Este lunes 6 de abril, los bloqueos carreteros registrados en distintas regiones del país como parte del paro de transportistas no han generado afectaciones en Coahuila, donde las vialidades federales y estatales se mantienen con circulación fluida.

Mientras en accesos a la Ciudad de México, el Bajío y algunas zonas del norte y occidente se reportan cierres parciales, en la entidad no se han registrado contratiempos, incluso tras el retorno de cientos de turistas que visitaron destinos como la sierra de Arteaga y otros puntos turísticos durante el fin de semana.

El flujo vehicular en carreteras como la federal 57, uno de los principales ejes de conexión en el estado, se mantiene constante, aunque con vigilancia reforzada luego de los accidentes registrados la tarde del domingo en el tramo de Los Chorros.

Estos percances se presentaron en medio del regreso de paseantes, lo que encendió alertas sobre la necesidad de extremar precauciones en esta zona considerada de alta complejidad por sus condiciones geográficas.

A nivel nacional, los bloqueos forman parte de manifestaciones de transportistas que demandan mayor seguridad en carreteras, sin embargo, estas movilizaciones se concentran en puntos específicos y no representan un cierre total de las vías.

En contraste, en Coahuila las autoridades reportan condiciones de tránsito estables, sin afectaciones derivadas de estas protestas, lo que ha permitido un retorno ordenado de vacacionistas.

Se prevé que el flujo vehicular continúe durante el día, por lo que autoridades mantienen el llamado a conducir con precaución, especialmente en tramos como Los Chorros, donde históricamente se han registrado incidentes.

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