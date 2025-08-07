Hoteleros piden concesionar aeropuerto de Ramos Arizpe

El sector hotelero de Coahuila planteó que el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Ramos Arizpe, sea concesionado a la iniciativa privada con el fin de mejorar su operación, atraer nuevas rutas nacionales e internacionales y fortalecer la conectividad turística y de negocios de la región, luego de que actualmente la terminal área es operada por el Estado.

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, señaló que, aunque el aeropuerto es considerado un punto estratégico para la capital del estado, no existe actualmente una licitación ni bases para su concesión, pese al interés manifestado por varios grupos aeroportuarios del país.

Destacó que en el país existen empresas como el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que podrían ganar una licitación pública.

“El aeropuerto es muy atractivo porque tiene una concesión de 39 años, pero hasta ahora no se ha concretado el proceso”, dijo.

Dávila argumentó que la administración comercial privada permitiría mejorar el servicio, reducir costos como el combustible y el TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), y profesionalizar la operación. “Zapatero a tus zapatos: que el aeropuerto lo manejen quienes saben del negocio”, apuntó.

También subrayó que la terminal requiere mayor promoción y coordinación con el sector hotelero para aprovechar oportunidades como la interconexión con vuelos a Monterrey y conexiones internacionales.

“No ha habido un acercamiento para trabajar juntos en campañas que atraigan pasajeros; la información que tenemos es la misma que aparece en prensa o presentaciones públicas”, señaló respecto a la compañía de taxis aéreos Aerus que opera en la terminal de Ramos Arizpe.

El representante hotelero destacó que, además del turismo, la carga aérea es un factor clave para el aeropuerto debido al movimiento constante de mercancías y autopartes hacia distintos destinos.

“Necesitamos que el aeropuerto sea una prioridad para el estado y que se abra la puerta a inversionistas mexicanos que quieran potenciarlo”, concluyó.

