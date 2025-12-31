Podcast
Nacional

AICM reanuda operaciones tras complicaciones por neblina

Afirmó que se encuentran en constante monitoreo de las condiciones climatológicas, para prevenir siniestros y resguardar la seguridad de los pasajeros

  • 31
  • Diciembre
    2025

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que reanudó sus operaciones tras suspender los aterrizajes programados para este miércoles.

A través de redes sociales, explicó que dicha medida se implmenetó para resguardar la seguridad de los pasajeros y tripulación.

Afirmó que se encuentran en constante monitoreo de las condiciones climatológicas, para prevenir siniestros.

Aeropuerto de Ciudad de México suspende aterrizajes por neblina.jpg

De acuerdo con el monitoreo, un denso banco de niebla redujo la visibilidad mínima requerida para la seguridad de las aeronaves. 

Los despegues y aterrizajes se encuentran operativos bajo la supervisión de la torre de control. Debido a la pausa en las operaciones, se registran demoras en algunos vuelos programados.

 


