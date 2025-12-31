AICM reanuda operaciones tras complicaciones por neblina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que reanudó sus operaciones tras suspender los aterrizajes programados para este miércoles.

A través de redes sociales, explicó que dicha medida se implmenetó para resguardar la seguridad de los pasajeros y tripulación.

A partir de las 09:16 horas se normalizan los aterrizajes y despegues.

A partir de las 09:16 horas se normalizan los aterrizajes y despegues.

Te sugerimos consultar con tu aerolínea el estatus de tu vuelo.

Afirmó que se encuentran en constante monitoreo de las condiciones climatológicas, para prevenir siniestros.

De acuerdo con el monitoreo, un denso banco de niebla redujo la visibilidad mínima requerida para la seguridad de las aeronaves.

Los despegues y aterrizajes se encuentran operativos bajo la supervisión de la torre de control. Debido a la pausa en las operaciones, se registran demoras en algunos vuelos programados.

