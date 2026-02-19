‘Les va bien’ a regios: salarios en Nuevo León aumentan 3.5%

Los salarios en Nuevo León cerraron el último año con una tendencia al alza, a pesar de un entorno de desaceleración económica, posicionándose incluso por encima del promedio nacional.

Un análisis basado en cifras de Data Nuevo León y del IMSS muestra que los salarios de los trabajadores en el estado registraron, al cierre de diciembre, un aumento de 3.5 por ciento.

En específico, se observó que el salario diario promedio hasta esa fecha se ubicó en $693.02 pesos.

Con ello se colocó por encima del promedio nacional, que concluyó en $650.59 pesos diarios, con una ganancia de 3.1 por ciento.

Otro punto relevante es que, con el resultado al cierre de 2025, el estado ligó cuatro años de alzas en este tema.

Al respecto, Cecilia Carrillo, directora de Coparmex, Nuevo León, señaló que el comportamiento del mercado laboral refleja un cambio relevante en la dinámica económica. Aunque los trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas registraron las mayores alzas, con tasas de hasta 6.9%, también se enfrenta el reto de elevar los niveles de contratación.

“El mercado laboral está enviando un mensaje claro: el ingreso mejora, pero la capacidad de contratar se está debilitando”, expresó.

Agregó que ya no es únicamente aumentar los ingresos, sino asegurar su sostenibilidad.

Aunado a ello, el sector patronal también advirtió sobre los riesgos de que los aumentos superen la capacidad productiva de las empresas.

“Si el salario crece más rápido que la productividad, el siguiente ajuste inevitablemente lo hará el empleo. La política salarial y de reducción de jornada, sin una política de productividad, termina afectando al trabajador formal que se busca proteger”, indicó.

En ese sentido, Carrillo subrayó que la discusión económica debe centrarse ahora en competitividad y eficiencia operativa.

“Sin duda, el crecimiento salarial ya está ocurriendo; pero ahora debemos garantizar el crecimiento económico.

Entonces, sin productividad, los aumentos salariales y la reducción de jornada pueden traducirse en menos empleo”, anticipó.

Hogares con mayores ingresos

Las cifras indican que a las familias de Nuevo León les ha ido bien en sus finanzas, y para muestra está que entre 2022 y 2024 sus ingresos tuvieron un avance de 23.1 por ciento.

Ese crecimiento registrado en los ingresos de los hogares de la entidad, además, se coloca por encima del crecimiento de 10.6% a nivel nacional y también de la inflación acumulada en ese periodo, que alcanzó 9.07 por ciento.

En específico, los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el Inegi, muestran que el ingreso promedio por hogar en Nuevo León es de $117,034 pesos trimestrales, lo que lo coloca como el más alto en México y por arriba de la media de $77,864 pesos trimestrales.

