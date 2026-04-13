Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
congreso_coahuila_2017c83fdb
Coahuila

Impulsa Congreso reforma para proteger patrimonio de mujeres

Buscan evitar que mujeres paguen impuestos por bienes tras divorcio o concubinato, al reconocer su aportación al patrimonio aunque no figuren como propietarias.

  • 13
  • Abril
    2026

El Congreso del Estado impulsará una reforma a la ley para que las mujeres que formaron parte de una relación a través del concubinato o el matrimonio, no queden desprotegidas tras la disolución del vínculo con su pareja en materia de gravámenes de propiedades cedidas.

La diputada Luz Elena Morales, presidenta del Congreso local, dijo que existen muchas situaciones en las que la mujer aporta para el patrimonio familiar, sin embargo en muchas ocasiones quedan marginadas de dicho patrimonio.

“Durante el matrimonio o el concubinato, los bienes inmuebles suelen quedar inscritos a nombre de uno de los integrantes, frecuentemente del hombre, mientras que la mujer debido a distintas estructuras tradicionales como el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, no se logra consolidar una titularidad de los derechos a su nombre, a pesar de haber contribuido a su formación patrimonial de manera directa o indirecta”.

Dijo que tras la sentencia de divorcio, cualquier transferencia de propiedad posterior para dar cumplimiento a lo marcado ante el juez, es interpretado por la autoridad fiscal como un acto gravado, por lo que se deben pagar impuestos.

“Es la manera en que queremos que haya una justicia tributaria a nivel federal, y considerando que también hagamos lo propio a nivel local, donde también estaremos exhortando a los 38 municipios para que en los anteproyectos de las leyes de ingresos en los próximos años, puedan incluir esta figura en particulBuscan proteger patrimonio de las mujeresIrene Zapataar y sea menos gravoso para estas personas”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2_ba8b941b68
Diputada impulsa ley contra violencia hacia maestros
Whats_App_Image_2026_04_14_at_11_26_33_0b540ffe3c
Proponen red de mentorías para mujeres emprendedoras
cynthia_jaime_diputada_c5e674e377
Causa polémica propuesta que busca regular labor informativa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_14_at_11_16_54_AM_126cb9b4d0
FGR reporta resultados en marzo en Nuevo León
EH_FOTO_VERTICAL_6215517405
Llaman a reactivar coordinación metropolitana en NL
AP_26105071268874_9798d34f0c
¡Eliminados! LAFC deja fuera a Cruz Azul en la Concachampions
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×