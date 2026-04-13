Impulsa Congreso reforma para proteger patrimonio de mujeres

El Congreso del Estado impulsará una reforma a la ley para que las mujeres que formaron parte de una relación a través del concubinato o el matrimonio, no queden desprotegidas tras la disolución del vínculo con su pareja en materia de gravámenes de propiedades cedidas.

La diputada Luz Elena Morales, presidenta del Congreso local, dijo que existen muchas situaciones en las que la mujer aporta para el patrimonio familiar, sin embargo en muchas ocasiones quedan marginadas de dicho patrimonio.

“Durante el matrimonio o el concubinato, los bienes inmuebles suelen quedar inscritos a nombre de uno de los integrantes, frecuentemente del hombre, mientras que la mujer debido a distintas estructuras tradicionales como el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, no se logra consolidar una titularidad de los derechos a su nombre, a pesar de haber contribuido a su formación patrimonial de manera directa o indirecta”.

Dijo que tras la sentencia de divorcio, cualquier transferencia de propiedad posterior para dar cumplimiento a lo marcado ante el juez, es interpretado por la autoridad fiscal como un acto gravado, por lo que se deben pagar impuestos.

“Es la manera en que queremos que haya una justicia tributaria a nivel federal, y considerando que también hagamos lo propio a nivel local, donde también estaremos exhortando a los 38 municipios para que en los anteproyectos de las leyes de ingresos en los próximos años, puedan incluir esta figura en particulBuscan proteger patrimonio de las mujeresIrene Zapataar y sea menos gravoso para estas personas”.

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