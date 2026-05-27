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Tamaulipas

Talento infantil conquista el Certamen Estatal de Creatividad

En el marco del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 2026, dos pequeños grandes inventores se robaron la atención de los asistentes

  • 27
  • Mayo
    2026

En el marco del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 2026, dos pequeños grandes inventores se robaron la atención de los asistentes. Se trata de Antonio y Olivia, estudiantes del Colegio Liceo y Ateneo Victoria, quienes presentaron su innovador proyecto titulado “Agua Limpia para Plantas Felices”, demostrando una profunda sensibilidad y conocimiento sobre la naturaleza y el cuidado del agua.

La iniciativa surgió de una observación muy sencilla pero poderosa, según explicó la maestra Erika Hinojosa: “Los niños se dieron cuenta de que, al regar con agua sucia, las plantitas se morían; entonces decidieron crear un filtro para obtener agua limpia y asegurar su vida”.

Con gran seguridad y entusiasmo, Antonio explicó el funcionamiento de su prototipo: “Estamos haciendo un filtro de agua para las plantas. Usamos capas de algodón, arena, carbón, grava y piedras. Vertemos el agua sucia y, al pasar por el sistema, la primera gota que cae es agua limpia. El experimento se llama ‘Agua Limpia para Plantitas Felices’”.

Por su parte, Olivia, quien compartió la presentación con la misma determinación, detalló el proceso técnico que diseñaron juntos: “Hicimos este proyecto porque vimos que las plantas podían morir con agua contaminada. Al filtrar el agua sucia a través de nuestro sistema de capas, logramos obtener agua limpia para que estén sanas”.

La participación de Antonio y Olivia en este certamen no solo destacó por la funcionalidad de su filtro, sino por la capacidad de estos estudiantes para identificar un problema ambiental y proponer una solución práctica. Sin duda, un ejemplo de creatividad e innovación que pone en alto el nombre de su institución y que nos recuerda la importancia de fomentar el pensamiento científico desde la infancia.


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