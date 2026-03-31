Despliega Tamaulipas operativo de seguridad por Semana Santa

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, expuso el plan de seguridad durante el periodo de semana santa, una estrategia que cubre playas, centros ecoturísticos, pueblos mágicos y centros religiosos.

Despliegan elementos y unidades en todo el estado

Se movilizan 2,500 elementos, con presencia en 25 estaciones seguras en 11 delegaciones a las que se asignó la vigilancia de tramos carreteros concretos, además de las 43 coordinaciones municipales.

Así mismo se movilizan 700 unidades entre patrullas tradicionales, y vehículos tácticos que permiten el acceso a diferentes tipos de terreno o para rescate, así como cuatrimotos y 4 helicópteros.

“Las rutas de cobertura de los Ángeles Verdes son 11 con 18 unidades preparadas para dar asistencia turística e inmediata a lo largo de poco más de 2,300 km a los que se debe sumar 12 módulos a cargo de la secretaría de turismo, ubicados en puntos estratégicos, además de la valiosa tarea de orientación turística que facilitan el acceso a todo lo necesario durante ese viaje”, dijo el gobernador del estado.

Prevén aumento de visitantes y derrama económica

El año pasado se registró la llegada de 2.7 millones de personas en este periodo de semana santa y ahora se estima un incremento del 20%, incluso llegar a los 3 millones de visitantes, lo que implica una considerable derrama económica para todos sectores.

“Con el propósito de informar a nuestros visitantes y aquellas familias que eligieron un destino de Tamaulipas estos días de la semana, ustedes saben es una de las temporadas de mayor afluencia en nuestra entidad y una de las oportunidades del año para ofrecer hospitalidad que nos caracteriza tanto en la gran diversidad de destinos a lo largo y ancho de nuestro territorio, y por supuesto durante el tránsito por nuestra red carretera”, señaló.

Coordinan estrategia interinstitucional de seguridad

Villarreal Anaya, acompañado de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de Turismo, Protección Civil y del Centro regulador de Urgencias Médicas (CRUM), expuso los componentes de la estrategia interinstitucional de seguridad y asistencia turística semana santa 2026, diseñada oportunamente y que inició su operación a partir del 27 de marzo pasado y que se extenderá hasta el próximo 18 de abril.

“Con una movilización de elementos, de recursos institucionales y distintos equipos para brindar una muy buena acogida de visitantes con los operativos de seguridad necesarios, auxilio mecánico, orientación con una atención médica disponible de proximidad y con todo el apoyo de los principales destinos turísticos, garantizando que en cada uno de ellos tenga la atención y las facilidades para el disfrute pleno y para que cada quien encuentre en nuestra entidad lo que busca y espera para sus vacaciones de semana Santa”, puntualizó.

Refuerzan seguridad y atención en destinos turísticos

En materia de seguridad, la estrategia contiene una coordinación con municipios y federación, y de forma simultánea la Guardia Estatal mantendrá además de su despliegue permanente del plan semana santa, en cada destino a cada sitio abierto al turismo tendrá un contingente de elementos y operaciones concretas para preservar el orden, la paz pública y la integridad de los turistas.

Villarreal Anaya, informó sobre los despliegues de la fuerza de tarea de Protección Civil y cada uno de sus puntos fijos de auxilio, así como la disponibilidad de la función del Centro Regulador de Urgencias Médicas y la manera que coordina sus esfuerzos en esta estrategia interinstitucional de semana Santa para ofrecer atención pre hospitalaria, gestionar traslados en caso de urgencia y la referencia de pacientes críticos, cuya respuesta y eficacia es entre más corto el plazo para la respuesta más favorable el pronóstico de la atención médica.

Participan de manera colaborativa la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Protección Civil, Secretaría de salud, Turismo, municipios y grupos voluntarios de la sociedad.

“Y deseamos pedirles que nos ayuden especialmente para dar a conocer y difundir que hacer en caso de una emergencia a donde llamar muy importante que la población sepa que puede pedir ayuda en las líneas 078, que es un número telefónico gratuito para solicitar asistencia turística y auxilio de Los Ángeles Verdes o al 911 cuando se trata de una emergencia de cualquier otra índole”, dijo Villarreal Anaya.

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