INAH denuncia venta ilegal de fósiles en Coahuila

La ley castiga con penas de 3 a 10 años de prisión la extracción, daño o venta de fósiles y piezas arqueológicas, advirtió el INAH tras denunciar estos delitos

  • 15
  • Enero
    2026

La venta, extracción o daño de fósiles y piezas arqueológicas puede ser castigada con penas de hasta 10 años de prisión, advirtió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, tras dar a conocer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la comercialización de este patrimonio a través de redes sociales.

El delegado del INAH en el estado, Francisco Aguilar Moreno, informó que durante 2025 se interpuso y ratificó una denuncia federal luego de detectar la oferta de fósiles y bienes arqueológicos en plataformas como Facebook e Instagram, una práctica que constituye un delito federal conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Precisó que entre los objetos puestos a la venta se encontraron puntas de flecha, sandalias y materiales pétreos, cuyos precios variaban sin un criterio establecido. “Algunos precios eran irrisorios y otros exuberantes; no existe un tabulador que permita regular este tipo de transacciones”, explicó.

Aguilar Moreno subrayó que la legislación federal establece penas de tres a diez años de prisión para quienes extraigan, dañen o comercien con fósiles y piezas arqueológicas, además de que la persecución de estos delitos corresponde exclusivamente a la autoridad federal.

El funcionario confirmó que actualmente la FGR mantiene abiertas dos carpetas de investigación en Coahuila derivadas de denuncias presentadas por el INAH. La primera data de enero de 2025 y está relacionada con el saqueo de la cueva “La Pinta”, en el municipio de Cuatro Ciénegas, donde fue sustraído un fragmento de pintura rupestre con más de cinco mil años de antigüedad.

“Acabamos de cumplir un año del saqueo ocurrido en Cuatro Ciénegas; esa carpeta sigue abierta. Aunque ya se activó el Seguro de Bienes Nacionales, contamos con los materiales necesarios para comenzar la consolidación del área dañada”, detalló.

La segunda investigación corresponde a la denuncia por la venta de patrimonio arqueológico en redes sociales, la misma que continúa su curso legal. “Ya la ratificamos y el proceso judicial está en marcha; se estaban vendiendo fósiles y piezas arqueológicas”, concluyó el delegado del INAH en Coahuila.


