Coahuila

Inaugura empresa china planta en Ramos Arizpe

Nanjing Julong Science & Technology Co. inauguró su primera planta fuera de China en Ramos Arizpe, para fortalecer su presencia en el mercado automotriz

  • 08
  • Agosto
    2025

La compañía Nanjing Julong Science & Technology Co., especializada en la modificación de plásticos de ingeniería, inauguró este viernes su primera planta fuera de China, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado automotor y manufacturero de Norteamérica.

Fundada en 1999, Julong produce más de 400 tipos de plásticos modificados con aplicaciones en la industria automotriz, ferrocarriles, electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos deportivos y otros sectores. 

La planta mexicana se ubica estratégicamente cerca de las armadoras Stellantis y General Motors, y cuenta con tecnología de extrusión avanzada y líneas de producción inteligentes.

Durante la ceremonia, autoridades estatales y municipales destacaron que la llegada de Julong es una muestra de la confianza empresarial en Coahuila, impulsada por condiciones de seguridad, certeza jurídica, infraestructura y mano de obra calificada. 

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, aseguró que la inversión contribuirá al desarrollo económico y la generación de empleos en la región sureste.

Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, subrayó que esta es la sexta planta de Julong a nivel global y la primera fuera de China, lo que refuerza la importancia estratégica de la entidad para la atracción de capital extranjero.

Julong ofrecerá servicios integrales como personalización de materiales, pruebas rápidas y soluciones sostenibles, además de priorizar procesos de fabricación ecológica y programas de vinculación con la comunidad.


