Incendia mujer su vivienda tras discutir con su esposo en Torreón

Una fuerte discusión de pareja terminó en un incendio doméstico luego de que una mujer presuntamente prendiera fuego a su propia casa en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto entre la mujer y su esposo escaló rápidamente, hasta que ella decidió iniciar el fuego dentro del domicilio.

Según versiones de lo ocurrido, la mujer tomó una servilleta, la encendió con un encendedor y comenzó a prender diferentes áreas de la vivienda.

Mientras el fuego iniciaba, su esposo le cuestionó lo que estaba haciendo y le preguntó por qué estaba incendiando la casa, aparentemente sin intervenir de inmediato para detenerla.

El incidente provocó momentos de tensión dentro del domicilio y generó alarma entre quienes se encontraban cerca del lugar. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los daños ocasionados o si las autoridades de Torreón intervinieron tras lo sucedido.

