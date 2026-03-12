Podcast
Coahuila

Mujer de 63 años resulta lesionada en accidente vial

El percance se registró en el cruce de la calle 26 y la Avenida Central, donde dos automóviles colisionaron, lo que movilizó a cuerpos de emergencia

  • 12
  • Marzo
    2026

Una mujer de 63 años resultó lesionada luego de un accidente vehicular ocurrido la mañana de este jueves en la colonia Vista Hermosa. El percance se registró en el cruce de la calle 26 y la Avenida Central, donde dos automóviles colisionaron, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.

De acuerdo con el informe de Tránsito, Yazmín Esther, de 37 años, conducía un Nissan Sentra y al llegar a la intersección presuntamente no respetó el señalamiento de alto. 

Esto provocó que impactara a un Chevrolet Ónix manejado por Fernando Manuel, de 51 años, quien circulaba con preferencia vial con dirección al bulevar Fundadores. Tras el impacto, el Sentra terminó proyectándose contra un poste de concreto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados. Juana, de 63 años y acompañante del Ónix, fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS para recibir valoración médica. 

Mientras tanto, la circulación en el sector se vio afectada durante varios minutos mientras se retiraban las unidades y se realizaba el deslinde de responsabilidades. 


