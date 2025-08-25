Cerrar X
Coahuila

Incluyen propuestas de grupos vulnerables a reformas legislativas

El jueves podría aprobarse en la Comisión de Gobernación para ponerse a consideración del pleno en la sesión del próximo viernes 29 de agosto

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, señaló que en la Comisión de Gobernación se incluyeron las propuestas de los grupos vulnerables sobre las reformas a las leyes de Adultos Mayores y al Código Electoral, que se presentaron tras las consultas ciudadanas que se llevaron a cabo en las diferentes regiones del estado.

En entrevista, la diputada Morales Núñez comentó que se modificó el dictamen para incluir las propuestas de los grupos vulnerables. Indicó que dichas modificaciones serán puestas a consideración de los mismos colectivos y grupos que participaron en las consultas, con la finalidad de obtener su visto bueno.

Morales Núñez dijo que habrá que esperar si se dan o no algunas observaciones finales.

“Concluimos las consultas legislativas; ahorita el proyecto de decreto fue turnado a los grupos consultados para que nos puedan hacer otras retroalimentaciones, y para el jueves a más tardar estamos sesionando para ver el dictamen final”

El jueves podría aprobarse en la Comisión de Gobernación para ponerse a consideración del pleno en la sesión del próximo viernes 29 de agosto, en la que habrá período extraordinario y se estará llevando a cabo la aprobación de reformas a la Constitución local y leyes secundarias sobre Adultos Mayores y sobre el Código Electoral.


