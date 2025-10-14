Cerrar X
Nuevo León

Inicia campaña de vacunación contra influenza, covid y neumococo

La secretaría de salud de Nuevo León dio por iniciada la campaña de vacunación contra la influenza, el covid y el neumococo en el estado

  • 14
  • Octubre
    2025

La titular de la dependencia, la doctora Alma Rosa Marroquín, habló sobre la importancia de vacunarse como medida de prevención.

“Son tres vacunas que se aplican a la población para tratar de disminuir los riesgos en este periodo invernal.

“Sabemos que se incrementan las enfermedades respiratorias y, con ello, el riesgo de complicaciones y de fallecimientos, a veces, que lamentablemente se pudieron ser evitados con la aplicación de una vacuna”, dijo Alma Rosa, secretaria de Salud.

En esta ocasión, se aplicarán más de un millón 600 mil dosis de vacunas, que se pueden encontrar distribuidas en los diferentes centros de salud de las distintas instituciones médicas, así como en brigadas.

Como estrategia de prevención, se reiteró la invitación a todas las personas, y especialmente a los grupos vulnerables, entre ellos niños y adultos mayores, quienes son más propensos a contraer alguna de estas enfermedades respiratorias.

“Les pedimos y hacemos esta solicitud a toda la población a que acudan a su unidad médica más cercana”, agregó Marroquín.

En el año, se han registrado 581 casos de enero a octubre de influenza, 518 de covid y 178 de otros virus, entre ellos el neumococo, de acuerdo con la secretaría de salud, y podrían aumentar con la entrada de la temporada de invierno, por lo que se recalcó la invitación a vacunarse.


